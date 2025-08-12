Odpowiednik AirTaga na Androida zyskuje nowe możliwości

Producent lokalizatora, będącego odpowiednikiem Apple AirTag na Androida, udostępnił aktualizację aplikacji i oprogramowania sprzętowego. Dzięki temu użytkownicy zyskują dostęp do nowej funkcji, aby jeszcze łatwiej, szybciej i dokładniej lokalizować zagubione przedmioty.

Lokalizator na Androida zyskuje dostęp do nowej technologii łączności

W październiku 2024 roku na polskim rynku zadebiutował lokalizator marki Motorola, stając się odpowiednikiem Apple AirTag na Androida. Moto Tag, bo o nim mowa, to niewielki sprzęt, którego zadaniem jest wsparcie w odnajdowaniu przedmiotów, takich jak klucze, plecak czy portfel. Od momentu premiery akcesorium do lokalizacji wykorzystywało technologię Bluetooth Low Energy (BLE) oraz sieć Google „Znajdź moje urządzenie”.

W specyfikacji jednak wspominano również o dostępności do ultraszerokopasmowego łącza (ang. Ultra Wideband – UWB). Mimo to dotychczas technologia ta nie była dostępna. Teraz wreszcie Motorola udostępniła aktualizacje aplikacji (wersja 01.00.073.14) oraz oprogramowania Moto Tagów (wersja 2.0.104), które dają dostęp do tej funkcji.

Moto Tag (źródło: Motorola)

Nowa aktualizacja dla Moto Tagów dodaje UWB

Według informacji przekazanych przez Artem Russakovskii – założyciela Android Police – wpierw należy pobrać i zainstalować aktualizację aplikacji Moto Tag ze sklepu Google Play. Następnie, przy okazji kolejnego uruchomienia lokalizatora, użytkownik otrzyma powiadomienie na smartfonie o dostępności nowej wersji oprogramowania urządzenia.

Możesz również sprawdzić czy aktualizacja jest już dla Ciebie dostępna. Wystarczy, że przejdziesz w aplikacji do sekcji „Więcej” i wybierzesz opcję „Oprogramowanie firmware”. Jeśli nowa wersja jest dostępna, możesz nacisnąć przycisk „Pobierz i zainstaluj”.

Update o rozmiarze 0,49 MB obejmuje „Aktualizację UWB” oraz „Poprawę monitorowania baterii”. Co ważne, jeśli posiadasz więcej Moto Tagów, musisz zaktualizować każdy z nich osobno. Warto też pamiętać o tym, że w czasie aktualizacji oprogramowania taga należy trzymać akcesorium blisko smartfona i upewnić się w aplikacji, że Moto Tag jest z nim połączony. Motorola wspomina też, aby przed rozpoczęciem aktualizacji sprawdzić, czy bateria lokalizatora nie jest zbyt rozładowana.

Dzięki UWB użytkownik będzie mógł odczytać oszacowaną, dość dokładną odległość od taga. Z funkcji skorzystasz poprzez sieć Google w aplikacji Centrum lokalizacji (polski odpowiednik Find Hub).

Przy okazji wspomnę, że w apce Centrum lokalizacji znajdziesz listę Twoich własnych urządzeń i bliskich, w tym ich smartfonów (jeśli udostępnili Ci lokalizację). W szybki sposób możesz sprawdzić informacje, takie jak model urządzenia, poziom naładowania akumulatora, zasięg i rodzaj sieci czy wskazówki dojazdu do danego sprzętu. Ponadto masz możliwość zabezpieczenia urządzenia oraz odtworzenia na nim dźwięku, aby łatwiej je znaleźć.