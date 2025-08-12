Niedrogie smartwatche Huawei teraz w jeszcze lepszych cenach

Chyba każdy zgodzi się, że Huawei ma ponadprzeciętne umiejętności w dostarczaniu klientom dobrych smartwatchy. Cieszy więc, że teraz dwa zegarki można kupić taniej.

Huawei Watch Fit 4 i Watch Fit 4 Pro w promocji

Zarówno Huawei Watch Fit 4, jak i Huawei Watch Fit 4 Pro otrzymały w naszych recenzjach wysokie oceny. Jest to potwierdzeniem nie tylko pierwszego użytego przeze mnie zdania, ale również faktu, że chiński producent świetnie radzi sobie w różnych półkach cenowych. Nie trzeba bowiem kupować najdroższego modelu, aby stać się właścicielem naprawdę dobrego urządzenia.

Dla wszystkich, którzy od dłuższego czasu przymierzają się kupna jednego z powyższych smartwatchy, mam dobre wiadomości. Otóż teraz dostępne są one w promocji. Model Watch Fit 4 w czterech wersjach kolorystycznych dostępny jest w cenie 599 złotych, zamiast rekomendowanej ceny detalicznej 699 złotych.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Z kolei Huawei Watch Fit 4 Pro w trzech wariantach kosztuje teraz 899 złotych, co jest obniżką w wysokości 300 złotych względem rekomendowanej ceny detalicznej. Obniżka jest więc jak najbardziej odczuwalna i prawdziwym jest stwierdzenie, że do 1000 złotych niewiele jest równie dopracowanych smartwatchy.

Promocja obowiązuje do 14 września 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.

Dodatkowe okazje przygotowane przez Huawei

W tym przypadku mamy do czynienia z ofertą dostępną wyłącznie na stronie huawei.pl. Nabywca smartwatcha Huawei Watch Fit 4 lub Watch Fit 4 Pro w wersji Color Edition (fioletowy i niebieski) otrzyma w prezencie dodatkowy pasek. Można też dokupić słuchawki Huawei FreeArc za 319 złotych.

Z kolei klienci, którzy zdecydują się na słuchawki Huawei FreeClip w kolorze różowego zlota, dostaną w gratisie opaskę Huawei Band 10 oraz 12-miesięcznie wsparcie na wypadek zgubienia słuchawki. Do zestawu można dobrać wagę Huawei Scale 3 za 119 złotych.

Wypada jeszcze wspomnieć o tabletach. Otóż Huawei MatePad 12 X (w wersji 8GB/256GB) kosztuje teraz 1799 złotych (wyrównanie najniższej ceny z 30 dni) i dołączany jest do niego rysik Huawei M-Pencil, a także 12-miesięczna ochrona ekranu. Z kolei Huawei MatePad Pro 12.2 2024 został wyceniony na 2399 złotych, a klienci w gratisie dostaną rysik M-Pencil i słuchawki Huawei Freebuds 5. Ponadto, w przypadku obu tabletów, można dokupić myszkę Huawei Huawei Bluetooth za 39 złotych.