Rekompensaty dla użytkowników Booking.com. UOKiK wydał decyzję

Poznaliśmy decyzję UOKiK dotyczącą sprawy serwisu Booking.com, który nie wprowadził stosowanych zmian, aby spełnić wymogi dyrektywy Omnibus. Poszkodowani mogą liczyć na rekompensaty.

Decyzja UOKiK w sprawie Booking.com

W 2023 roku mogliśmy dowiedzieć się, że UOKiK postawił zarzuty Booking.com. Sprawa była związana z dyrektywą Omnibus, która nakłada na przedsiębiorców sporo nowych obowiązków. Wśród nich znajduje się zapis, który zmusza platformy handlowe do wskazania, czy oferta pochodzi od przedsiębiorcy, czy od osoby prywatnej.

Okazało się, że w przypadku omawianego serwisu kluczowe informacje były rozproszone, niejednoznaczne lub dostępne dopiero po kliknięciu w dodatkowe linki i regulaminy. Taka polityka utrudniała klientom świadome podejmowanie decyzji.

Ponadto wątpliwości wzbudzał nieczytelny podział obowiązków między Booking.com a dostawcami usług. Do tego doszły nieprawidłowe informowanie o tym, że zmienia się zakres ochrony prawnej kupującego w sytuacji rezerwacji noclegu u podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy.

Rekompensaty dla użytkowników Booking.com

Po przeprowadzeniu postępowania, a także potwierdzeniu stawianych zarzutów, prezes UOKiK zobowiązał Booking.com do wprowadzenia stosownych zmian, m.in. właściwego informowania o tym, czy wynajmujący jest przedsiębiorcą. Z kolei serwis w odpowiedzi zobowiązał się do usunięcia naruszeń i ich skutków.

Dowiedzieliśmy się, że wdrożone zmiany zwiększą przejrzystość platformy. Do tego dojdą rekompensaty dla klientów. Będą mogły z nich skorzystać osoby, które dokonały rezerwacji między 1 stycznia 2023 roku a dniem wprowadzenia zmian wynikających z decyzji UOKiK. Te zmiany mają być wdrożone w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się decyzji.

Warto dodać, że poszkodowani mogą otrzymać różne formy przysporzenia. Ważny jest posiadany poziom programu lojalnościowego na platformie. Klienci na poziomie pierwszym i drugim zyskają awans o jeden stopień, co z kolei automatycznie może się przełożyć na wysokość zniżki w wybranych obiektach. Natomiast osoby z trzecim poziomem otrzymają 40 złotych do wykorzystania w serwisie Booking.com.

Firma o zasadach przyznania rekompensaty ma poinformować obecnych i byłych klientów. Należy dodać, że UOKiK wcześniej ukarał już inną platformę w sprawie niestosowania się do dyrektywy Omnibus. Travelist musiało oddać pieniądze poszkodowanym użytkownikom.