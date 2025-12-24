Nowy miniaturowy komputer stacjonarny. Idealny do niewielkich mieszkań

Marka Blackview rozszerza swoją ofertę na polskim rynku. Do grona produktów z serii MP100 dołączają nowe, kompaktowe komputery stacjonarne (mini PC).

Kompaktowy PC, który zadba o przestrzeń w Twoim domu

Na polskim rynku pojawiły się nowe komputery stacjonarne z serii Blackview MP100, wyróżniające się kompaktowymi rozmiarami. Urządzenia te będą idealne dla tych osób, którym zależy na posiadaniu PC i zachowaniu wolnej przestrzeni.

Mini komputer ma wymiary 12,7 cm szerokości i 12,7 cm długości. Dla porównania, w tych osiach jest mniejszy niż standardowe pudełko na płytę CD. Jego grubość natomiast wynosi 4,5 cm, a masa – 0,49 kg. Wymiary są też bardzo podobne do Maca Mini zaprezentowanego w październiku 2024 roku – model ten ma wymiary 12,7 x 12,7 x 5 cm.

Blackview MP100 (źródło: Media Expert)

Z kolei wariant MP100 Pro jest nieco większy (14,8 x 14,8 x 4,2 cm) i lżejszy – waży 0,43 kg. Warto wspomnieć, że na rynku można spotkać jeszcze mniejsze komputery niż te proponowane przez Blackview czy Apple, np. Szbox T-Box Pro ważący zaledwie 200 g (czyli tyle ile kostka masła).

Kompaktowy PC oferowany jest w kilku konfiguracjach, dzięki czemu można wybrać model dopasowany do własnych potrzeb. Nowe warianty MP100 wyposażono w procesor AMD Ryzen 7 5825U lub Intel Core i9-12900H (dla modeli z przyrostkiem Pro). Producent deklaruje, że oba mają radzić sobie z wymagającymi zadaniami, edycją zdjęć, obsługą wielu aplikacji czy kilku monitorów.

Blackview MP100 Pro (źródło: Blackview)

Nowe PC z serii MP100 zostały wyposażone w zintegrowaną kartę graficzną, dzięki czemu komputer nie tylko przyda się do prac typowo biurowych, ale też sprawdzi się podczas odtwarzania filmów czy grania w gry komputerowe.

Warto wspomnieć, że pomimo iż sprzęt jest mocno kompaktowy, oferuje liczne złącza, w tym na przednim panelu USB 3.2 Gen.2, USB-C (2 sztuki), wyjście słuchawkowe, a na tyle USB 2.0, USB 3.2 Gen.2, LAN, HDMI, Display Port i wejście zasilania. Komputery pracują pod kontrolą systemu Windows 11 Professional.

Złącza dostępne w Blackview MP100 (źródło: Blackview)

Nowe mini PC Blackview MP100 – cena i dostępność w Polsce

Cceny najnowszych mini PC startują od 1799 złotych. Modele Blackview MP100 R7-5825U dostępne są już na polskim rynku w kilku wariantach pamięci:

16/512GB za 1849 złotych,

32GB/1TB za 2549 złotych.

Gdzie kupić? Blackview MP100 R7-5825U 16/512 GB ok. 1849 zł Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Z kolei Blackview MP100 Pro i9-12900H oferowany jest z pamięcią:

16/512GB za 2299 złotych,

16GB/1TB za 2499 złotych.