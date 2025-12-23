Wyjątkowy smartwatch Huawei. Producent świętuje

Firma Huawei świętuje w tym roku 10. rocznicę wprowadzenia do sprzedaży swojego pierwszego smartwatcha. Z tej okazji przygotowała specjalną edycję topowego modelu. To jednak nie koniec nowości.

Rocznicowy Huawei Watch 5 10th Anniversary Edition zaprezentowany

Tuż przed Świętami oficjalnej prezentacji doczekała się seria Huawei Nova 15, której charakterystykę Grzesiek przybliżył w osobnym wpisie. Wraz z tymi trzema modelami smartfonów chiński producent zapowiedział także kilka innych urządzeń. Wśród nich znalazł się wyjątkowy smartwatch Huawei Watch 5 10th Anniversary Edition.

Pod względem suchej specyfikacji, jest to ten sam Huawei Watch 5, który Kasia testowała wiosną, by ostatecznie wystawić mu ocenę 8/10. Chwaliła świetne oprogramowanie, wyśmienity wyświetlacz AMOLED o jasności sięgającej 3000 nitów, bardzo dobrą funkcjonalność oraz doskonały design. Na tym ostatnim się zatrzymajmy, bo to wokół niego kręci się opisywana edycja specjalna.

Huawei Watch 5 10th Anniversary Edition (źródło: Huawei/GSMArena)

Z okazji 10. rocznicy pojawienia się na rynku pierwszego smartwatcha firmy Huawei, chiński producent zaprezentował specjalną edycję modelu Huawei Watch 5 z logo 10 Years. Widnieje ono na pasku, jak i na koronce. Całość prezentuje się naprawdę miło dla oka, ale na razie nie wiadomo, czy pojawi się okazja do zakupu w naszej części świata.

Huawei Watch GT 6 w nowym kolorze

Przy okazji światło dzienne ujrzała także nowa wersja kolorystyczna zegarka Huawei Watch GT 6, który w Polsce zadebiutował pod koniec lata – jasnoniebieska (Ice Blue). Ponownie chodzi tylko o wygląd, bo pod względem samej specyfikacji nie zmieniło się nic.

Huawei Watch GT6 Ice Blue

Ceny zegarków kształtują się następująco: Huawei Watch 5 10th Anniversary Edition kosztuje 2799 juanów (równowartość ~1425 złotych), a Huawei Watch GT 6 (41 mm) Ice Blue – 1488 juanów (~755 złotych).

Aktualnie w Polsce ceny Huawei Watch GT 6 rozpoczynają się od niespełna 1000 złotych.

Huawei pokazał też tablet – MatePad 11.5 (2026)

Poza smartfonami i zegarkami zaprezentowany został także nowy tablet Huawei MatePad 11.5 (2026), a więc kolejna generacja popularnego także w Polsce urządzenia. Tak, jak sugeruje nazwa, model został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 11,5 cala. To panel typu IPS o proporcjach 3:2 i rozdzielczości 2456×1600 pikseli. Cechują go częstotliwość odświeżania sięgająca 120 Hz i jasność dochodząca do 600 nitów.

W środku urządzenia drzemie procesor z serii Kirin T82, trójwymiarowy system rozpraszania ciepła, cztery głośniki i dwa mikrofony, moduł Wi-Fi 6, a także akumulator o pojemności 10100 mAh. Ten ostatni ma zapewniać do 14 godzin odtwarzania wideo, a dopełnieniem całości jest obsługa szybkiego ładowania z mocą 40 W.

Huawei MatePad 11.5 (2026) | źródło: Huawei/Gizmochina

Z tyłu zainstalowano aparat o rozdzielczości 13 Mpix (f/1.8), z przodu zaś kamerkę 8 Mpix (f/2.0). Wszystko uzupełnia system HarmonyOS 5.1 z funkcjami sprzyjającymi produktywności, trybem dla dzieci oraz funkcjami AI.

Producent przygotował cztery wersje kolorystyczne (Island Blue, Deep Space, Frost Silver i Feather Sand Purple) oraz wiele konfiguracji, których ceny w Chinach przedstawiają się następująco:

8/128 GB z błyszczącym wyświetlaczem i łącznością Wi-Fi – 1799 juanów (~915 złotych),

8/128 GB z matowym wyświetlaczem i łącznością Wi-Fi – 2099 juanów (~1070 złotych),

8/256 GB z matowym wyświetlaczem i łącznością Wi-Fi – 2299 juanów (~1170 złotych),

12/256 GB z matowym wyświetlaczem i łącznością Wi-Fi – 2599 juanów (~1325 złotych),

8/256 GB z matowym wyświetlaczem i łącznością komórkową – 2799 juanów (~1425 złotych).

Sprzedaż w Chinach oficjalnie rozpocznie się 25 grudnia 2025 roku. Przyszłość urządzenia poza granicami Państwa Środka nie jest znana, ale premiera w Europie nie będzie niespodzianką. Coś czuję, że niebawem tablet ten pojawi się również w Polsce.

Szybki rzut oka na specyfikację nie pozwala jednak dostrzec większych różnic względem tegorocznego modelu, więc jego zakup wydaje się dobrą opcją, szczególnie że Kuba w sierpniowej recenzji ocenił Huawei MatePad 11.5 (2025) na 8,5/10, a cena zdążyła od tego czasu spaść do 1499 złotych.