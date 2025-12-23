Nokia poszła w odstawkę. Są za to nowe słuchawki

Firma HMD, która nie produkuje już nowych telefonów z logo Nokia, zaprezentowała aż sześć nowych modeli słuchawek bezprzewodowych, które w niedalekiej przyszłości mają zadebiutować w różnych częściach świata. Informacje na ich temat są szczątkowe, ale pokusiłem się o krótkie podsumowanie ich najważniejszych cech.

Nowe słuchawki HMD z serii Dub. Oto co mają do zaoferowania

Przegląd nowych słuchawek TWS rozpocznijmy od najlepiej wyposażonych HMD Dub X50 Pro. Mają na pokładzie DSP klasy Hi-Fi, wykorzystują system ANC do redukcji hałasu z zewnątrz i ENC do eliminacji szumów podczas prowadzenia rozmów telefonicznych, a do tego oferują tryb niskich opóźnień do gier i streamingu. Czas działania sięga 60 godzin (wraz z etui), a w razie czego wystarczy 10-minutowe ładowanie, by uzyskać nawet 3 godziny odtwarzania muzyki. Specyfikację uzupełnia klasa wodoodporności IPX4.

słuchawki HMD Dub X50 Pro (fot. HMD)

Nieco niżej plasują się słuchawki HMD Dub X50 (bez Pro w nazwie). Zasadniczo wykorzystują podobne podzespoły, ale nie oferują aktywnej redukcji hałasu (ANC). Cechuje je za to dłuższy czas działania, dochodzący nawet do 70 godzin (wraz z etui), a 10-minutowe doładowanie zapewnia nawet 4 godziny odtwarzania muzyki.

słuchawki HMD Dub X50 (fot. HMD)

Następne na liście są słuchawki HMD Dub S60. Oferują krótszy czas działania (do 35 godzin z etui) i nie ma co liczyć na ANC, ale sama jakość dźwięku ma stać na całkiem niezłym poziomie, a dzięki equalizerowi będzie można także dostosować jego parametry. Jest też system ENC i tryb niskich opóźnień.

słuchawki HMD Dub S60 (fot. HMD)

Aktywna redukcja hałasu (ANC), obok ENC i niezłej jakości dźwięku, powraca w modelu HMD Dub P70. Równocześnie – podobnie jak wspomniane przed momentem S60 – słuchawki te oferują jedynie 35-godzinny czas działania z etui. Najbardziej charakterystyczny dla nich jest natomiast tryb wzmocnienia niskich tonów – nie lada gratka dla fanów mocnych basów.

słuchawki HMD Dub P70 (fot. HMD)

Tryb wzmocnienia basów dostępny jest również w modelu HMD Dub P60, ale tutaj brakuje już ANC, a czas pracy dochodzi jedynie do 30 godzin (wraz z etui). Wciąż za to można liczyć na odporność na wilgoć (w klasie IPX4).

słuchawki HMD Dub P60 (fot. HMD)

Najniżej w nowej serii plasują się słuchawki HMD Dub P50 – bez ANC, ani trybu wzmocnienia basów. Producent nie chwali się też niczym, co miałoby pozytywnie wpływać na jakość brzmienia, a czas pracy sięga tylko 25 godzin. Z plusów warto wspomnieć o ENC oraz trybie niskich opóźnień.

słuchawki HMD Dub P50 (fot. HMD)

Wszystkie te słuchawki zostały stworzone z myślą o globalnej dostępności, ale szczegóły na temat terminów nie są jeszcze znane. Podobnie jak ceny – znamy je jedynie dla kilku modeli, które zadebiutowały już w Filipinach: