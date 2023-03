PlayStation 5 dostaje aktualizację 7.0

Konsole żyją nie tylko sprzętem, który co prawda jest niezwykle ważny, ale także oprogramowaniem, będącym w stanie go okiełznać. Konsola PlayStation 5 jest na rynku już ponad dwa lata. Sony cały czas aktualizuję swój flagowy sprzęt, dodając nowe funkcje. Tym razem przychodzi czas na wersję oznaczoną numerem 7.0. Co nowego?

Aktualizacja 7.0 dla PlayStation 5

Na początku warto zaznaczyć, że wiele użytkowników mogło już przetestować aktualizację do wersji 7.0 (a raczej 23.01-07.00.00), która była dostępna w wariancie beta. Natomiast już teraz ta trafia do każdego użytkownika PlayStation 5. Zmian jest sporo, jednak tylko kilka z nich tak naprawdę przyda się w codziennym użytkowaniu.

Najbardziej znaczącą zmianą w aktualizacji 7.0 jest dodanie obsługi technologii VRR, czyli zmiennej częstotliwości odświeżania dla rozdzielczości 1440p. Oczywistą sprawą jest, że aby skorzystać z funkcji potrzeba wyświetlacza z łączem HDMI 2.1, a i gra musi ją wspierać. To naprawdę ważna rzecz, ponieważ VRR jest w stanie zapewnić znacznie płynniejszy obraz wyświetlanej gry, dostosowując częstotliwość do aktualnej liczby klatek generowanej przez konsolę PlayStation 5.

Ponadto Sony wprowadziło kilka zmian w kwestii testu wyjścia, umożliwiającego obsługę rozdzielczości 1440p dla większej ilości wyświetlaczy z portem HDMI. Aby przeprowadzić test kompatybilności, należy przejść do ustawień konsoli i wejść w zakładkę „Ekran i Wideo” – „Wyjście wideo”, w której znajdziemy opcję „Test wyjścia 1440p”.

Konsole PS5 oraz PS4 (źródło: PlayStation Blog)

PlayStation 5 zaoferuje także szereg nowych udogodnień

Obok obsługi VRR, kolejną znaczącą nowością w PlayStation 5 jest (wreszcie) możliwość dołączenia do czatów głosowych na Discordzie, aby móc łatwo rozmawiać ze znajomymi grających na innych platformach (przykładowo w Fortnite czy Minecraft).

Co więcej, użytkownicy posiadający zarówno konsolę PS4, jak i PS5, będą mieli opcję łatwego przeniesienia zapisów gier. Jeśli zainstalujemy grę PlayStation 4 na PlayStation 5, konsola automatycznie wyświetli nam powiadomienie, że możemy pobrać zapisy z chmury.

Sony umożliwiło również łatwe przeniesienie danych z PlayStation 5 na inną konsolę PS5 przy pomocy kabla LAN lub poprzez lokalną sieć Wi-Fi.

Jeszcze jedną opcją, którą z pewnością doceni wiele użytkowników jest bezprzewodowa aktualizacja kontrolera DualSense.