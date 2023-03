Xbox na PC wreszcie wyświetli interesujące gry

Aplikacja Xbox jest integralnym narzędziem gracza, który korzysta ze sprzętu wyposażonego w system Windows. Podczas gdy w przypadku Windows 10 oprogramowanie trzeba było samodzielnie doinstalować, to Microsoft w Windows 11 już preinstaluje tę aplikację. Ta natomiast cały czas jest wzbogacana o nowe funkcje. Co tym razem wprowadził gigant technologiczny z Redmond?

Aplikacja Xbox z marcową aktualizacją. Co nowego?

Apka Xbox na komputery osobiste z systemem Windows to naprawdę przydatne narzędzie. Szczególnie gdy korzystamy z usługi Xbox Game Pass – bo wszystkie gry, do których uzyskaliśmy dostęp dzięki subskrypcji, mamy w jednym miejscu. Producent cały czas ją ulepsza o kolejne nowości i w marcowej aktualizacji aplikacji ich nie zabrakło.

Przede wszystkim funkcja odkrywania gier, czyli po prostu ich sugerowania, która dotychczas działała w konwencji „wyświetl cokolwiek, byle tylko było”, od teraz będzie działała znacznie lepiej. Producent zastosował tu bowiem funkcję dostosowywania sugerowanych gier z Game Passa do tytułów, które powinny nam się spodobać – wystarczy wykonać krótki quiz.

Grając w Forzę Horizon 5 i Minecraft Dungeons aplikacja wcześniej wyświetlała mi…. pozycję z serii Wolfenstein – teraz powinno być to bardziej adekwatne.

Co więcej, oprogramowanie wskaże nam trendujące gry w naszym regionie, a na pasku bocznym (po lewej stronie) będą pokazywały się tylko tytuły, które niedawno odpaliliśmy albo chociaż zainstalowaliśmy, a nie wszystkie zainstalowane gry. W bibliotece dodano także usprawnione filtry, dzięki którym łatwo znajdziemy propozycje z Xbox Game Passa, które są RPG-ami albo mają tryb multiplayer.

Funkcje jak na razie są testowane

Jak pisze Microsoft na swoim blogu, ww. nowości w aplikacji Xbox na komputery osobiste na razie są w fazie testów, a dostęp do nich mają tylko użytkownicy zapoznawczej wersji w kanale Insider. Te najpewniej trafią do szerokiej publiki w niedalekiej przyszłości, natomiast aby otrzymywać wszystkie nowości wcześniej, nic nie staje na przeszkodzie, aby zarejestrować się do programu testów.

Możecie to zrobić na oficjalnej stronie Insiderów Xboxa.