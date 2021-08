Windows 365, czyli system w chmurze, został już udostępniony dla klientów Microsoftu

Klienci biznesowi, którym zależy na systemie operacyjnym w chmurze, mogą już składać zamówienia na Windows 365. Microsoft oficjalnie ogłosił udostępnienie swojej nowej usługi.

Przyszłość należy do chmury, co potwierdza nowa usługa Microsoftu

Mimo iż wielu z nas wciąż jest przyzwyczajona do oprogramowania uruchamianego lokalnie na urządzeniu, to na rynku widać wyraźny trend wdrażania rozwiązań chmurowych. Dotyczy to zarówno zwykłych użytkowników, jak i firm, aczkolwiek w drugim przypadku chmura staje się jeszcze ważniejsza i powszechniejsza.

Microsoft, który świetnie czuje się w świecie oprogramowania, już od dłuższego czasu rozszerza swoje portfolio usług chmurowych, starając się spełnić oczekiwania rynku. Jednym z najnowszych produktów w tej kategorii jest Windows 365.

Dla pracownika firmy, który otrzyma dostęp do Windows 365, kontakt z usługą będzie bardzo zbliżonym doświadczeniem do korzystania z „normalnego” Windowsa. Co prawda, cały system będzie uruchomiony na serwerach Microsoftu, a laptop lub inne urządzenie będzie tylko pełnić rolę terminala, ale praca z oprogramowaniem nie będzie się niczym różnić.

Windows 365 (źródło: Microsoft)

W założeniach, nowa usługa jest dostępna na wielu urządzeniach, a podstawowym wymogiem jest tylko odpowiednie połączenie z internetem. Za przetwarzanie danych, trzymanie plików na dysku i zapewnienie mocy obliczeniowej odpowiadają serwery Microsoftu.

Warto mieć na uwadze, że Windows 365 może zostać w pełni spersonalizowany. Wszystkie wprowadzone zmiany są zapamiętywane. W dużym skrócie, za każdym razem, po wprowadzeniu tego samego loginu i hasła, logujemy się do „naszego” Windowsa, ciągle trzymanego w chmurze. Pozwala to chociażby na łatwe przenoszenie całego środowiska pomiędzy różnymi urządzeniami.

Usługa właśnie jest wdrażana

Microsoft oficjalnie poinformował, że klienci biznesowi mogą już wykupić dostęp do nowej usługi. Została ona udostępniona dla wszystkich zainteresowanych. Nie powinno być zaskoczeniem, że Windows 365 nie jest sprzedawany w formie wieczystej licencji. Musimy płacić miesięczny abonament, którego wysokość zależy od wybranej wersji, mocy obliczeniowej i oferowanej funkcjonalności.

Windows 365 został podzielony na dwie podstawowe wersje – Business i Enterprise. W Polsce musimy zapłacić minimum 28,20 euro miesięcznie za bazową wersję usługi, która zapewnia dostęp do 2 procesorów wirtualnych, 4 GB RAM i 128 GB przestrzeni na dane. Obecnie usługa bazuje na Windows 10, ale docelowo ma być oparta na „Jedenastce”.