Valve zwiększył produkcję Steam Deck

Para buch, konsola w ruch! Otwarcie drugiego kwartału 2022 roku trwa w najlepsze, i to z dobrymi wiadomościami. Valve przyspiesza wysyłkę konsol Steam Deck, a to oznacza więcej szczęśliwych graczy.

Q2? Q3? O co tu chodzi

Valve podało do oficjalnej informacji, że zostały wysłane kolejne zaproszenia do opłacenia zarezerwowanej konsoli Steam Deck. Tym razem wiadomości dostali wszyscy ci, którym udało się złożyć zamówienie na drugi kwartał 2022 roku. Dla przypomnienia, chcąc zakupić konsolę od Gabe’a Newella teraz, możecie spodziewać się przesyłki dopiero w październiku 2022 roku, jeśli nie później.

Rezerwacja takiej konsoli kosztuje 18 złotych, podczas gdy resztę dopłacacie już przy potwierdzeniu zamówienia. Oto warianty, na jakie możecie się zdecydować:

64 GB eMMC – 1899 złotych,

256 GB SSD NVMe – 2499 złotych,

512 GB SSD NVMe – 3099 złotych.

Dobra wieść jest taka, że Valve planuje zwiększyć liczbę wysyłanych konsol do klientów. To oznacza, że producent będzie wysyłać prośby o opłacenie sprzętu nawet dwa razy w tygodniu. Niewątpliwie świetny znak dla wszystkich, którzy marzą o własnym Steam Deck.

Kompatybilność gier ze Steam Deck

Niemalże codziennie z różnych źródeł otrzymujemy informacje o tym, że jakaś gra została zweryfikowana na Steam Deck. Dzieje się tak, ponieważ Valve przeprowadza intensywny program testów, chcąc potwierdzić działanie tysięcy gier obecnych w bibliotece platformy Steam.

Wczoraj na przykład Xbox Game Studios potwierdziło działanie kolejnych gier z obszernego katalogu Microsoftu. Rzućmy okiem na listę kilku przykładów:

Deadlight,

Fable Anniversary,

Gears Tactics,

Halo: Spartan Assault,

Halo: Spartan Strike,

Halo Wars: Definitive Edition,

Kalimba,

Killer Instinct,

Minecraft Dungeons,

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition,

RUSH: A Disney Pixar Adventure.

Jak sami widzicie, kompatybilność dotyczy ostatnich premier, jak i nieco starszych wydań z portfolio Microsoftu. Rzuciłem też okiem na swoją bibliotekę gier na Steam. Zweryfikowane już zostały zarówno hity z zeszłego roku (CHORUS), ale także o wiele mniejsze, niezależne produkcje (art of rally).

Oczywiście, Steam Deck to również kombajn multimedialny, który podłączony do monitora, klawiatury i myszki z łatwością zastąpi dowolny komputer. Przede wszystkim jest to jednak potężna maszyna do przenośnego grania za naprawdę niewielkie pieniądze. Zwłaszcza jeśli zdecydujemy się na model z mniejszą pamięcią wbudowaną, na przykład 256 GB nVME SSD.