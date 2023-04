Sharp przygotował dwie hulajnogi elektryczne. Po co im port USB?

Chociaż za oknem jeszcze tego zbytnio nie widać, to jednak wiosna i ciepłe dni są już tuż za rogiem. Wraz z nimi na ulice wielu miast powrócą hulajnogi elektryczne, które stały się dla wielu osób najwygodniejszych sposobem na szybkie przemieszczanie się do sklepu, czy pracy. Sharp przygotował dwa nowe modele. Po co im złącze USB?

Sharp KS3. Co potrafi ten sprzęt?

Sharp ogłosił wprowadzenie na rynek dwóch nowych modeli hulajnóg elektrycznych. Producent przekonuje, że e-hulajnoga Sharp KS3 została zaprojektowana w taki sposób, żeby poradzić sobie w każdej miejskiej dżungli. Oprócz wyposażenia jej w 8,5-calowe pełne koła producent postawił tutaj również na kilka przydatnych rozwiązań, które z pewnością docenią użytkownicy.

Na pokładzie hulajnogi znalazł się bowiem port USB, za pomocą którego będzie można bez problemu naładować smartfon. KS3 oferuje też opcjonalny uchwyt na smartfon – umożliwi on wygodne korzystanie z nawigacji w czasie przemieszczania się po mieście.

Dzięki dedykowanej aplikacji Sharp Life użytkownicy są w stanie w pełni kontrolować ustawienia i tryby pracy pojazdu. Zyskują oni dostęp m.in. do ustawień przedniego światła i regulowanego oświetlenia pod podwoziem hulajnogi. Sharp KS3 oferuje maksymalny zasięg wynoszący 25 km. Naładowanie pojazdu do pełna ma zając 4-5 godzin.

Hulajnoga Sharp KS3 (źródło: materiały prasowe producenta)

Druga e-hulajnoga: lepsza i droższa

Model Sharp KS4 oferuje swoim użytkownikom 10-calowe pompowane koła i tylne zawieszenie, co powinno pozytywnie wpłynąć na komfort jazdy. Podobnie jak w przypadku KS3, na pokładzie znalazł się port USB. Ten model jest jednak wyposażony w większy wyświetlacz, który pozwoli lepiej kontrolować parametry w czasie jazdy. Sharp KS4 oferuje maksymalny zasięg wynoszący nawet 40 km. Naładowanie pojazdu do pełna ma zając jednak 6-8 godzin.

Hulajnoga Sharp KS4 (źródło: materiały prasowe producenta)

Wart odnotowania jest fakt, że oba pojazdy zostały przez producenta wyposażone w kierunkowskazy. To zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo podczas poruszania się.

7.7 Ocena

Ile trzeba zapłacić za nowe elektryczne hulajnogi marki Sharp? Model KS3 został wyceniony na 2499 złotych, a za droższy model trzeba zapłacić 3299 złotych. Pojazdy dostępne są w sprzedaży od kwietnia.