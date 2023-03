Opera zyskuje nowe funkcje dzięki sztucznej inteligencji

Rynek nowych technologii obecnie patrzy w jedną stronę – na sztuczną inteligencję. To właśnie ona jest jednym z najchętniej podejmowanych tematów, ponieważ narzędzia opierające się na AI zyskują na popularności i kolejni producenci oprogramowania implementują je do swoich aplikacji. Tym razem jest to Opera, która dodaje do swojej przeglądarki ChatGPT, a także kilka innych, przydatnych nowości.

Sztucznie inteligentna Opera. Przeglądarka ma zintegrowany ChatGPT i nie tylko

Gdyby ktoś powiedział, że rok 2023 będzie rokiem sztucznej inteligencji, pewnie kilka lat temu mało kto by mu uwierzył. A jednak – publiczny debiut ChatGPT w listopadzie 2022 roku zapoczątkował prawdziwy wyścig w obszarze AI, w którym to Microsoft wyszedł na prowadzenie. Stworzył bowiem nową wyszukiwarkę Bing AI i niedawno zintegrował go z przeglądarką Edge.

Teraz przyszedł czas na ruch kolejnego, dużego producenta oprogramowania – Opera bowiem postanowiła postąpić podobnie i zaimplementowała do swoich przeglądarek rozwiązania sztucznej inteligencji. Tyczy się to zarówno podstawowej, jak i gamingowej wersji z dopiskiem GX.

Na lewym pasku zadań zostały zaimplementowane guziki umożliwiające natychmiastowe wywołanie czatbota ChatGPT. Drugi to natomiast ChatSonic – oba oczywiście bazują na modelu językowym GPT od OpenAI.

Zaraz, ale czym jest ChatSonic? Opera, zupełnie jak nowy Bing (Bing Image Creator), dostała funkcję tworzenia obrazów poprzez sztuczną inteligencję, również z użyciem czatbota, do którego wpisujemy polecenie.

7 Ocena

To nie koniec sztucznej inteligencji dla przeglądarek

Co więcej, poza ChatGPT oraz ChatSonic w pasku bocznym, przeglądarki Opera otrzymały funkcję AI Prompts – guzik dostępny w prawym górnym rogu, który aktywuje kolejne możliwości. AI Prompts obejmuje kilka nowości – najciekawszą wydaje się stworzenie tweeta z zaznaczonego tekstu – na przykład ze strony internetowej.

Do dyspozycji jest także funkcja skrócenia i wytłumaczenia, co znajduje się na obecnie wyświetlanej stronie internetowej. Ponadto istnieje możliwość poproszenia AI Prompts, aby wyświetliło dokładniejsze informacje na temat tego, co czytamy – jeśli jedno źródło nie jest dla nas satysfakcjonujące. Naprawdę przydatne rzeczy!

No dobra, ale jak to wszystko włączyć? Funkcje dostępne są na obu przeglądarkach producenta – podstawową Operę należy zaktualizować do najnowszej wersji, a następnie w opcjach aktywować Podpowiedzi AI. W przypadku gamingowej wersji przeglądarki sprawa wygląda podobnie – w ustawieniach wybieramy opcję Early Bird.