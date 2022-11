Mamy dobrą wiadomość. Klawiatura SwiftKey wraca na iOS!

Pod koniec września bieżącego roku popularna wśród użytkowników urządzeń Apple klawiatura SwiftKey zniknęła z App Store. Niespodziewanie Microsoft zdecydował się na przywrócenie aplikacji do sklepu. Przekonały go apele użytkowników?

Wycofanie się z iOS

Pod koniec września informowaliśmy was o tym, że Microsoft zdecydował się porzucić rozwój swojej klawiatury na iOS. Aplikacja SwiftKey zniknęła z App Store 5 października 2022 roku, co sprawiło, że wielu użytkowników było z tego faktu mocno niezadowolonych. Trudno się temu dziwić, ponieważ klawiatura Microsoftu jest bardzo dobrze oceniana przez użytkowników iPhone’ów – ocena aplikacji to 4,6 na 5 możliwych do uzyskania gwiazdek.

Podczas wycofywania się z iOS pojawiały się spekulacje dotyczące powodu tej decyzji. Jedną z prawdopodobnych odpowiedzi, które wówczas pojawiały się w sieci, wskazywały na ograniczenia narzucane przez Apple, które nie pozwalały Microsoftowi na zapewnienie takiego samego poziomu rozwoju klawiatury na Androidzie i iOS.

źródło: App Store

Niespodziewany powrót SwiftKey

Dla wszystkich, którym zdecydowanie nie jest po drodze z oryginalną klawiaturę Apple, to będzie dobra wiadomość. Klawiatura Microsoft SwiftKey niespodziewanie wróciła do App Store. Pomimo tego, że użytkownicy mogą ponownie korzystać z klawiatury Microsoftu, najnowsza wersja programu pochodzi z 11 sierpnia 2021 r. Nie wiadomo jeszcze czy i kiedy SwiftKey zostanie zaktualizowany.

W oświadczeniu przesłanym do portalu The Verge, Caitlin Roulston z Microsoftu stwierdziła jedynie, że „W oparciu o opinie klientów, SwiftKey iOS został ponownie wystawiony w Apple App Store”.

Jak ustawić klawiaturę jako domyślną na swoim urządzeniu z systemem iOS? Aby to zrobić wystarczy przenieść Microsoft SwiftKey w obszarze „Klawiatury” na górę listy włączonych klawiatur, co pomoże zachować ją jako domyślną. Żeby to zrobić należy:

przejść do sekcji ustawienia i wybrać „Ogólne”,

przewinąć w dół, aż do sekcji „Klawiatura”,

wybrać „Klawiatury”, a następnie „Edytuj”,

przytrzymać i przeciągnąć „Microsoft SwiftKey” na górę listy klawiatur.

Warto podkreślić, że klawiatura Microsoftu na iOS jest pozbawiona wielu funkcji, z których mogą bez przeszkód korzystać użytkownicy systemu Android. Jedna z nich pozwala (na Androidzie) na synchronizację schowka pomiędzy urządzeniami z wykorzystaniem chmury. Z takiej opcji nie mogą skorzystać posiadacze iPhone’ów.

Korzystaliście ze SwiftKey na swoich urządzeniach Apple? Lub zamierzacie korzystać?