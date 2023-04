Poznaliśmy wymagania sprzętowe Star Wars Jedi: Survivor

Z całą pewnością Star Wars Jedi: Survivor to jedna z tych gier, na które fani czekają w tym roku najbardziej. Przeglądając zapowiedzi, śmiało można wysnuć tezę, że mamy tutaj kandydata do gry roku. EA z kolei opublikowało informacje o wymaganiach sprzętowych!

Star Wars Jedi: Survivor coraz bliżej

Do premiery Star Wars Jedi: Survivor pozostały ponad 3 tygodnie. Gra zadebiutuje oficjalnie 28 kwietnia i wyjdzie na PC, Xbox Series X/S, a także na PlayStation 5. Patrząc na zapowiedzi ze strony EA, śmiało można spodziewać się, że produkcja będzie w gronie faworytów do zgarnięcia tytułu „gry roku”. Ogromny świat, ładna grafika, trzymająca się uniwersum fabuła i przede wszystkim „jeszcze więcej wszystkiego” – tak w skrócie można by było opisać nadchodzące Star Wars Jedi: Survivor.

W związku z tym, że do upragnionej premiery nie pozostało zbyt dużo czasu, to gracze wyczekiwali informacji związanej z wymaganiami sprzętowymi. EA wreszcie się z nami podzieliło szczegółami i będąc szczerym oraz patrząc na zapowiedzi, nie ma na co narzekać! W zalecanych wymaganiach znajdziemy np. AMD Ryzen 5 5600X oraz RX 6700 XT – nie są to high endowe podzespoły, a raczej reprezentujące średnią półkę wydajnościową.

Wymagania sprzętowe Star Wars Jedi: Survivor

Electronic Arts na swojej oficjalnej stronie Star Wars Jedi: Survivor opisało dokładnie wymagania sprzętowe gry. Te podzielono na dwie sekcje: minimalne oraz zalecane. W obu przypadkach nie możemy jednak mówić o tym, że EA nie pracowało nad optymalizacją, ponieważ przynajmniej na papierze wygląda to bardzo dobrze. Do odpalenia gry wystarczy nawet Ryzen 5 1400 i RX 580.

(źródło: EA Star Wars / YouTube)

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

Windows 10 (64-bitowy) Pamięć RAM: 8 GB

8 GB Funkcje procesora: 4 rdzenie / 8 wątków

4 rdzenie / 8 wątków Procesor* AMD: Ryzen 5 1400 (lub i7-7700)

Ryzen 5 1400 (lub i7-7700) Karta graficzna** AMD: Radeon RX 580 (lub GTX 1070)

Radeon RX 580 (lub GTX 1070) Funkcje karty graficznej: DX12, 8 GB pamięci VRAM

DX12, 8 GB pamięci VRAM Miejsce na dysku: 155 GB

Zalecane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

Windows 10 (64-bitowy) Pamięć RAM: 16 GB

16 GB Funkcje procesora: 4 rdzenie / 8 wątków

4 rdzenie / 8 wątków Procesor* AMD: Ryzen 5 5600X (lub i5-11600K)

Ryzen 5 5600X (lub i5-11600K) Karta graficzna** AMD: RX 6700 XT (lub RTX 2070)

RX 6700 XT (lub RTX 2070) Funkcje karty graficznej: DX12, 8 GB pamięci VRAM

DX12, 8 GB pamięci VRAM Miejsce na dysku: 155 GB SSD

Star Wars Jedi: Survivor można kupić w przedsprzedaży w tym miejscu. W zależności od wersji gra kosztuje na PC 299 złotych (za edycję standardową) lub 399 złotych (za edycję specjalną).