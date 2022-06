Dzień Dziecka w Orange – doładuj konto i ciesz się z prezentu

Jeśli jeszcze nie zrobiliśmy sobie prezentu na Dzień Dziecka, to najwyższy czas! Orange dorzuca też coś od siebie.

Doładuj konto, zgarnij gratis

Co prawda promocja Orange nie należy do najbardziej korzystnych, ale – jak to mówią – darowanemu gigabajtowi w zęby się nie zagląda. Pomarańczowi przygotowali mały prezent dla tych, którzy korzystają z oferty na kartę.

Mamy szansę zgarnąć darmową usługę Bez limitu + 5 GB internetu, ważną przez 10 dni. Jednym z niewielu warunków jest doładowanie konta za minimum 30 złotych. Należy zrobić to przez aplikację Mój Orange lub za pomocą strony.

Dodatkowe warunki promocji

Promocja ograniczona jest do kilku dni – doładowanie musi nastąpić w dniach 1-3 czerwca. Jeśli mamy już włączoną usługę Bez limitu + pakiet GB, to do działającego pakietu zostanie dodane 5 GB, a czas jej trwania wydłużony o 10 dni. Pełny regulamin dostępny jest tutaj.

Warto przypomnieć o promocji, w której od Orange dostaniemy aż 300 GB internetu do wykorzystania w wakacje. W tym wypadku chodzi o ofertę abonamentową. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, odsyłam Was do tego wpisu, gdzie Grzegorz wszystko ładnie wyjaśnia.

Aha, – miłego Dnia Dziecka!