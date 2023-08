Nowy Surface Go 4 Microsoftu jednak nie będzie rewolucyjny

Liczyliście na to, że w tym roku kupicie zupełnie odmienionego Surface Go 4? Cóż, pozostają Wam dwie opcje – zadowolić się tym, co Microsoft przygotował na ten rok lub poczekać na kolejną generację.

Budżetowy tablet Microsoftu

Jeszcze w kwietniu tego roku informowaliśmy Was, że Microsoft ma ambitne plany wobec serii Surface Go – tabletów przypominających mocniejszych braci z Surface Pro, jednak bardziej kompaktowych i z bardziej oszczędną dla portfela specyfikacją. Czwarta generacja, która miała zadebiutować na jesieni tego roku, miała przynieść pewną rewolucję.

Microsoft Surface Go 3

Microsoft Surface Go 3 oferowano z dwoma różnymi CPU – Pentium Gold 6500Y i Core i3-10100 Y, oba dostarczone przez Intela. Główną zaletą tych dwurdzeniowych procesorów z czterema wątkami było niskie zużycie energii. Pojawiła się jednak możliwość, aby uzyskać wyższą wydajność urządzenia przy jednoczesnym obniżeniu zapotrzebowania na mAh z akumulatora. Jak? Zmieniając architekturę.

Surface Go na ARM? Jeszcze nie teraz

Microsoft Surface Go 4 miał trafić na rynek z układem mobilnym Qualcomm Snapdragon 7c. Aby zobrazować Wam, jaka byłaby to zmiana dla prądożerności w serii: Surface Pro 9 na procesorze Microsoft SQ 3 w architekturze ARM może przy bardzo sprzyjających warunkach działać bez ładowania nawet 19 godzin. Surface Go 3 z tego samego rocznika wg. katalogu wyczerpie baterię po 11 godzinach.

Niestety, informator, na którego powołuje się autor artykułu w serwisie Windows Central, przekazał, że premiera sprzętu o nazwie kodowej „Tanta” została przesunięta. Zamiast Surface Go 4 na układzie Snapdragon powinniśmy wkrótce zobaczyć urządzenia oparte na energooszczędnych procesorach Intel N200. Będzie to procesor wydajniejszy i bardziej energooszczędny od topowego i3 z poprzedniej generacji, jednak nie tak rewolucyjny, jak przejście na rozwiązanie Qualcomma. Oprócz tego nowy Surface Go ma mieć łatwiejszą w naprawie konstrukcję.

Nie wiadomo, dlaczego Microsoft zdecydował się na taki krok. Zakulisowo mówi się o tym, że komercyjny użytkownik mógłby nie być przygotowany na przeskok w stronę architektury ARM. Dlatego niewykluczone, że na jesieni przy nowym Surface Go nie pojawi się „4”, tylko oznaczenie „3+”. Wszystkiego dowiemy się oficjalnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy – obok Surface Go gigant z Redmond powinien pokazać również Surface Laptop Studio 2 oraz Surface Laptop Go 3.