To będzie zjawisko. Nadchodzi mocarny Surface Laptop Studio 2

Bardzo dobrze wspominam testy Surface Laptop Studio. Ten notebook o wyjątkowej konstrukcji świetnie wpisywał się w filozofię Microsoftu, tworzącego urządzenia premium w naprawdę innowacyjnej formie. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku poznamy jego następcę.

Surface Laptop Studio 2 – co się zmieni?

Trudno powiedzieć, czy Surface Laptop Studio odniósł sukces. Na pewno sprawiał świetne wrażenie i w swoim czasie był najpotężniejszym kawałkiem hardware’u, jaki produkował Microsoft.

Microsoft Surface Laptop Studio (fot. Tabletowo)

Czas jednak leci bardzo szybko, a elektronika się starzeje. Jeśli ktoś kupił Surface Laptop Studio niedługo po premierze końcem 2021 roku, być może zechciałby już wymienić go na nowszy model. Sęk w tym, że w 2022 roku nie doczekaliśmy się jego następcy. Niektóre źródła wskazują, że premiera może być zaplanowana na tegoroczną jesień.

Czego moglibyśmy się spodziewać po drugiej generacji tego niezwykłego laptopa? Skoro pierwsza edycja miała dedykowaną grafikę, nie widzę powodu, żeby druga miała zrezygnować z tego bardzo dobrego pomysłu. W tym wypadku można by już liczyć na układ NVIDII z serii RTX 40xx. Wskazywałby na to przeciek z bazy danych Geekbench. To spory skok możliwości graficznych, jako że Surface Laptop Studio obsługiwał maksymalnie RTX 2050 Ti.

Raczej oczywistością jest, że na pokładzie znalazłby się nowszy procesor. Ten sam benchmark wskazuje, że Surface Laptop Studio 2 zyska model Core i7-13800H, czyli sensowny 45-watowy „mózg” z sześcioma rdzeniami wydajnościowymi i ośmioma ekonomicznymi. Tu też będzie widoczny spory przyrost mocy w porównaniu z czterordzeniowcem 35 W sprzed dwóch lat.

I trzecia kwestia, to użycie większej ilości pamięci operacyjnej. Poprzedni model miał maksymalnie 32 GB RAM, ale całkiem możliwe, że tym razem Microsoft przebije ten „sufit” i zapewni nawet 64 GB.

Microsoft mógłby pokazać coś więcej

Już sama premiera Surface Laptop Studio 3 byłaby „czymś”, ale wciąż mam z tyłu głowy jeszcze bardziej zaniedbany projekt – Surface Studio 2. Ogromny, dotykowy ekran ze wsparciem dla rysika Surface Pen i pokrętła Surface Dial. Sprzęt wręcz magiczny, a po premierze w 2018 roku odświeżony tylko raz – w październiku 2022 roku w postaci Surface Studio+. Na szczęście Microsoft zdawał sobie sprawę, że zmiana procesora na Intela 11. generacji i dorzucenie RTX 3060 to nie są rzeczy, dla których warto by było „dorzucać” trójkę przy nazwie modelu.

I właśnie Surface Studio 3 widziałbym na jesiennej konferencji Microsoftu obok nowego Surface Laptop Studio 2. Co myślicie?