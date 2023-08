Najtańszy laptop Microsoftu trafi do sprzedaży jesienią. Czego się spodziewać?

Microsoft przez ostatnie lata starał się tworzyć sprzęt nie tylko dla odbiorców o najbardziej zasobnych portfelach, ale także dla tych poszukujących dobrych urządzeń w mniej flagowej cenie. Taki powinien być nadchodzący Surface Laptop Go 3.

Minął rok od poprzedniego modelu

Microsoft niespecjalnie spieszy się z odświeżaniem swojej oferty produktowej. Podczas gdy inni producenci komputerów przenośnych zdołali zaktualizować swoje urządzenia o nowe procesory i funkcje, specjaliści z Redmond wydają się przysypiać.

Surface Laptop Go 2 zawitał do Polski w czerwcu 2022 roku. Wydawałoby się, że rok po ogłoszeniu jego dostępności powinniśmy poznać jego następcę. Wszak w przypadku regularnych premier nowych urządzeń, wiele firm trzyma się cyklu wydawniczego o długości właśnie jednego roku. Jako naczelny fan Microsoftu w Tabletowo, powinienem już pisać ten artykuł z nowego Surface’a . Coś się jednak „zadziało”, że nowego Go 3 poznamy dopiero jesienią.

Kosmetyczne różnice w generacjach Surface Laptop Go

Pomiędzy pierwszą edycją Surface Laptop Go a jego drugą wersją nie mieliśmy zbyt dużych różnic. Jak donoszą informatorzy z Windows Central, czeka nas powtórka z rozrywki. Trzeci Surface Laptop Go zachowa rozmiary i wagę aktualnego modelu. Może to sugerować, że Microsoft nie zmieni wykorzystywanej wcześniej baterii 41 Wh.

Mało tego: istnieje spora szansa na to, że Redmond znów poskąpi na podświetlenie klawiatury, które jest już niemalże standardem w laptopach. Całkiem możliwe jest też, że Microsoft nie wykorzysta procesorów Intel Core i5 Raptor Lake, a wciśnie w obudowę nieokreślone jeszcze układy Alder Lake, czyli 12. generacji.

Microsoft Surface Laptop Go 3 ma być ponoć wizualnie nieodróżnialny od powyższego Surface Laptop Go 2 (źródło: Microsoft)

Dobrą wieścią jest to, że najniższą dostępną wersją pamięciową będzie edycja z 8 GB RAM i dyskiem SSD 256 GB. To dobrze, bo dotychczas oferowane laptopy z 4 GB RAM zakrawały na żart. Z drugiej strony – na pewno wpłynie to na cenę wersji podstawowej, co może trochę martwić.

Spodziewamy się, że Microsoft zaprezentuje Surface Laptop Go 3 zaraz po Surface Laptop Studio 2 na jesiennej konferencji sprzętowej.