Microsoft jest przekonany – nowy Snapdragon pozwoli mu pokonać Apple

Microsoft wierzy, że wreszcie uda się stworzyć wydajne, smukłe i energooszczędne laptopy z systemem Windows 11, bazujące na architekturze Arm. Pomoże w tym procesor Qualcomm Snapdragon X Elite zaprezentowany kilka miesięcy temu.

Microsoft długo czekał na procesor taki jak Snapdragon X Elite

Snapdragon X Elite to układ SoC zaprezentowany przez firmę Qualcomm jesienią ubiegłego roku. To właśnie tą platformą amerykański producent chce na dobre wyjść poza smartfony i tablety, napędzając także smukłe i wydajne laptopy. Ten 12-rdzeniowy procesor oferuje taktowanie sięgające 4,3 GHz (w trybie Boost), a równocześnie cechuje go bardzo niskie zużycie energii – na poziomie jednej trzeciej tego, co pożerają układy Intel Core 13. generacji.

Snapdragon X Elite (źródło: Qualcomm)

Microsoft wierzy, że Snapdragon X Elite pozwoli mu wreszcie przygotować wysokiej klasy ultrabooka bazującego na architekturze Arm. To zaś umożliwi bezpośrednią walkę z Apple i jego MacBookami Air opartymi na procesorach M3. Gigant z Redmond twierdzi, że możliwe jest pokonanie rywala zarówno pod względem standardowej wydajności, jak i w zadaniach opartych na sztucznej inteligencji.

„Copilotowe komputery nowej generacji”

To właśnie efektywne napędzanie sztucznej inteligencji ma być największym atutem nowych układów Qualcomma. Umożliwić ma bowiem zaproponowanie użytkownikom nowej kategorii urządzeń z systemem Windows 11: ultrabooków nastawionych przede wszystkim na korzystanie z AI. Nazywa je „copilotowymi komputerami nowej generacji”.

Microsoft Surface Laptop 6 for Business (źródło: Microsoft)

Microsoft zdążył już zapowiedzieć biznesowe laptopy Surface Pro 10 oraz Surface Laptop 6 z procesorami Intel Core Ultra. Już niebawem ma zaprezentować specjalne wersje tych komputerów, przeznaczone dla zwykłych użytkowników. Ich sercem ma być właśnie Snapdragon X Elite.

Starcie gigantów: Microsoft Surface vs Apple MacBook

Nowe laptopy z układem firmy Qualcomm mają być pozycjonowane jako bezpośredni rywale dla wspomnianych tu już MacBooków z M3. Według redakcji The Verge firma Microsoft planuje cykl demonstracji, które pokażą, o ile lepiej radzą sobie jego komputery w porównaniu do tych z logo Apple. Poruszanymi tematami mają być: ogólna wydajność, sztuczna inteligencja czy emulacja aplikacji.

Nowe laptopy mają stanowić także pierwszą platformę, na której debiutować będą przygotowywane przez amerykańskiego giganta rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Jedną z nich będzie AI Explorer, który pozwoli odzyskać wszystko, co kiedykolwiek widziałeś lub zrobiłeś na swoim urządzeniu, a konkretnie mowa o czymś w rodzaju bardziej rozbudowanej Osi czasu (która zdążyła już zniknąć z systemu Windows).

Wielkiej prezentacji nowości sprzętowych Microsoftu spodziewamy się już w przyszłym miesiącu.