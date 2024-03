Nowe urządzenia Microsoftu są „ekskluzywne”

Z jednej strony producenci tworzą urządzenia, które mają zainteresować jak największą liczbę klientów. Nierzadko jednak wprowadzają też na rynek modele, skierowane do węższego grona. Tak jest w przypadku dwóch nowości Microsoftu.

Nowe urządzenia Microsoftu nie są dla wszystkich

Zaprezentowane dziś nowości to Surface Pro 10 for Business i Surface Laptop 6 for Business. Ich nazwa jednoznacznie wskazuje, do kogo są kierowane – do klientów biznesowych. Nie będą one dostępne dla „zwykłego Kowalskiego”.

Surface Pro 10 wyposażony jest w 13-calowy, antyrefleksyjny wyświetlacz PixelSense Flow o rozdzielczości 2880×1920 pikseli, proporcjach 3:2, współczynniku kontrastu 1300:1 i jasności do 600 nitów (SDR). Ekran obsługuje też odświeżanie z częstotliwością 120 Hz, profile kolorów sRGB i Vivid, a także Dolby Vision IQ. Przód urządzenia pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Surface Pro 10 będzie dostępny z procesorami Intel Core Ultra 5 135U i Intel Core Ultra 7 165U z grafiką Intel, od 8 do 64 GB RAM LPDDR5X, dyskiem SSD (Gen 4) o pojemności od 256 GB do 1 TB (z możliwością samodzielnej wymiany) oraz Windowsem 10 Pro lub Windowsem 11 Pro. Ponadto urządzenie odda do dyspozycji swoim właścicielom m.in. kamerę 1440p na przodzie i aparat 10,5 Mpix na tyle, moduł NFC, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6E.

Na pokładzie Surface Pro 10 znajdują się też 2 złącza USB-C (USB 4.0, Thunderbolt 4), dwa głośniki stereo o mocy 2 W z Dolby Atmos i akumulator, który ma zapewnić do 19 godzin działania.

Specyfikacja Surface Laptop 6 for Business jest bardzo podobna. Od Surface Pro 10 różni się on przede wszystkim procesorami i parametrami wyświetlacza. Urządzenie będzie dostępne z układami Intel Core Ultra 8 135H i Intel Core Ultra 7 165H. Co ciekawe, w wersji z 8 GB RAM ma się znaleźć też grafika Intel, a w pozostałych (16, 32 i 64 GB) już Intel Arc.

Surface Laptop 6 for Business oferuje również dotykowe, antyrefleksyjne wyświetlacze Pixel Sense o różnych wielkościach – 13,5 cala (2256×1504 pikseli) i 15 cali (2496×1664 pikseli). Ich pozostałe parametry są identyczne – m.in. 201 ppi, współczynnik kontrastu 1300:1, jasność SDR do 400 nitów, obsługa profili sRGB i Enhanced oraz wsparcie dla Dolby Vision IQ. Tutaj też ochronę stanowi szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Czas pracy wersji 13,5 calowej ma według deklaracji Microsoftu sięgać 18,5 godziny, a wariantu 15-calowego nawet 19 godzin, jak w Surface Pro 10 for Business.

Cena Microsoft Surface Pro 10 for Business i Surface Laptop 6 for Business

Oba urządzenia będą kosztowały w Stanach Zjednoczonych od 1199,99 dolarów (równowartość ~4785 złotych). Na tę chwilę nie mamy informacji o ich dostępności w Polsce.