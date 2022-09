Procesory Intela 13. generacji wreszcie oficjalnie! Co oferują?

Już są! Nie trzeba było długo czekać, bo niespełna rok po pierwszej – wręcz rewolucyjnej serii procesorów Intela 12. generacji, debiutuje kolejna, 13. generacja układów Raptor Lake. Jak mogliśmy się spodziewać, jest to lekkie odświeżenie poprzedniej generacji, które najprawdopodobniej pozwoli Niebieskim utrzymać się na tronie króla wydajności.

13. generacja procesorów Intel Core. Jak niebezpieczne są Raptory?

Tygodnie przecieków, zwiastunów za nami – wreszcie doczekaliśmy się kolejnej generacji desktopowych procesorów Niebieskich, które wyposażone są zarówno w wydajnościowe, jak i energooszczędne rdzenie (odpowiednio Performance i Efficient). Co najciekawsze, do sklepów właśnie trafiły procesory AMD Ryzen, a więc batalia o wydajność i klientów z pewnością będzie zaciekła.

Producent wciąż wykorzystuje tu proces technologiczny Intel 7 (10 nm), a także tę samą architekturę co rok temu, jednak największą zmianą będą tu dodatkowe energooszczędne rdzenie. Nowością będzie także kontroler dla pamięci DDR5-5600 (oczywiście pozostaje obsługa DDR4-3200), dodatkowe linie PCIe 5.0, a także zwiększona pamięć podręczna L2 i L3.

Model Rdzenie Wątki Taktowanie rdzenia P (Turbo/Bazowe GHz) Taktowanie rdzenia E (Turbo/Bazowe GHz) Zintegrowany układ graficzny Obsługiwane pamięci (MT/s) Pamięć cache L2/L3 (MB) PBP (W) MTP (W) Cena (złotówki) Intel Core i9-13900K 24 (8+16) 32 5,8/3,0 4,3/2,2 Intel UHD 770 DDR5-5600

DDR4-3200 36/32 125 253 3499 Core i9-13900KF 24 (8+16) 32 5,8/3,0 4,3/2,2 Brak DDR5-5600

DDR4-3200 36/32 125 253 3399 Core i7-13700K 16 (8+8) 24 5,4/3,4 4,2/2,5 UHD 770 DDR5-5600

DDR4-3200 30/24 125 253 2499 Core i7-13700KF 16 (8+8) 24 5,4/3,4 4,2/2,5 Brak DDR5-5600

DDR4-3200 30/24 125 253 2349 Core i5-13600K 14 (6+8) 20 5,1/3,5 3,9/2,6 UHD 770 DDR5-5600

DDR4-3200 24/20 125 181 1899 Core i5-13600KF 14 (6+8) 20 5,1/3,5 3,9/2,6 Brak DDR5-5600

DDR4-3200 24/20 125 181 1749

Jak widać, specyfikacja techniczna jest ulepszona względem poprzednika. Topowy Core i9-13900K ma aż 24 rdzenie, Core i7-13700K oferuje podobną specyfikację do zeszłorocznego Core i9-12900K, jednak jak wcześniej wspomniałem, nowe układy mają więcej pamięci L3 Smart Cache (odpowiednio 6/5/4 MB dla i9, i7 oraz i5) względem poprzedniej, 12. generacji Alder Lake. Zegary również są wyższe i sięgają prawie 6 GHz.

Więcej rdzeni, większa wydajność

Procesory 13. generacji Intel Raptor Lake mają zapewnić nawet 15% wyższą wydajność jednego wątku i 41% w konfiguracji wielowątkowej – co pokazuje Core i9-13900K porównany do zeszłorocznego Core i9-12900K. Procesory pobierają jednak zauważalnie więcej prądu – w przypadku Core i9 MTP jest większe o 10 W, względem poprzedniej generacji a w przypadku Core i7 – to już 63 W.

Większy pobór mocy gwarantuje oczywiście wydajność – w grach komputerowych i aplikacjach Core i9-13900K okaże się solidnym wyborem. Intel porównał wyniki układu z poprzednią generacją Ryzenów. Ciekawe, jak poradzą sobie one w porównaniu z Ryzenami 7000, jednak na takie porównania przyjdzie nam jeszcze poczekać.

źródło: wccftech źródło: wccftech

Procesory Intel Raptor Lake 13. generacji mają trafić na półki sklepowe 20 października. Cena w dolarach flagowego i9-13900K nie wzrosła względem i9-12900K, jednak w złotówkach – już tak. No cóż, kurs dolara niemal rok temu był zdecydowanie niższy.

Na wielki plus pozostaje jednak fakt, że procesory Raptor Lake będą kompatybilne z płytami głównymi na chipsecie Z690.