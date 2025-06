Wytrzymałość supersmukłego Samsunga przetestowana. Czy łatwo go złamać na pół?

Samsung Galaxy S25 Edge to najsmuklejszy smartfon w aktualnej ofercie południowokoreańskiego producenta. Czy słowo cienias pasuje do niego także ze względu na wytrzymałość? Sprawdzić to postanowił Zack Nelson z kanału JerryRigEverything.

Wytrzymałość smartfona Samsung Galaxy S25 Edge poddana próbie

Zaprezentowany w maju 2025 roku smartfon Samsung Galaxy S25 Edge ma bok o grubości zaledwie 5,8 mm. Jest smuklejszy od podstawowego modelu Galaxy S25 o blisko 1,5 mm, co może imponować. Budzi jednak także uzasadnione pytanie o to, czy jego trwałość będzie wystarczająco wysoka, czy też tak cienkie urządzenie będzie się łamać jak paluszki.

Na kanale JerryRigEverything smartfony regularnie poddawane są testom zginania i ostatnio takiej próby doczekał się także Samsung Galaxy S25 Edge. Okazuje się, że zaliczył ją bez zarzutu. Pod dużym naciskiem urządzenie lekko się wyginało, ale zaraz wracało do właściwej formy i nie dawało się złamać. Poniżej możesz zobaczyć cały materiał:

Jak to możliwe? Ano wygląda na to, że Samsung nie pokpił sprawy, lecz naprawdę zadbał o to, by konstrukcja jego nowego smartfona była nie tylko supersmukła, ale też wyjątkowo wytrzymała. To dlatego właśnie w ramce wykorzystał tytan zamiast aluminium. Choć to, z pewnością, tylko jedna z wielu składowych.

Nie tylko gięcie nie robi na nim wrażenia

To naprawdę wytrzymały smartfon. Podczas testu wytrzymałości dobrze poradził sobie także z próbami zarysowania go. Jego wyświetlacz jest skutecznie chroniony przez szkło Gorilla Glass Ceramic 2, a tylny panel – poprzez Gorilla Glass Victus 2. Na ekranie wrażenia nie robi też ogień – 30-sekundowe opalanie go zapalniczką nie dało żadnego skutku.

Samsung Galaxy S25 Edge (źródło: Samsung)

Równocześnie model ten może się pochwalić także wysoką odpornością na wodę i pył. Zgodnie ze specyfikacją spełnia bowiem wymogi normy IP68.

A skoro już o specyfikacji mowa, to przypomnę, że smartfon Samsung Galaxy S25 Edge został wyposażony w 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite i 12 GB RAM, wyświetlacz LTPO AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala i akumulator o pojemności 3900 mAh z obsługą ładowania z mocą 25 W oraz aparat 200 Mpix (f/1.7) z OIS i ultraszerokokątny moduł 12 Mpix (f/2.2) z tyłu, a do tego kolejną kamerkę 12 Mpix (f/2.2) z przodu. Wszystko to za 5399 złotych.