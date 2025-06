Huawei Pura 80 (Ultra) na pierwszym zdjęciu. Aparat prezentuje się imponująco

He Gang, dyrektor generalny Consumer Business Group w Huawei, „przypadkowo​​” ujawnił jednego z przedstawicieli serii Huawei Pura 80. Niektórzy wskazują, że na zdjęciu widzimy topowy model.

Pierwsze zdjęcie Huawei Pura 80

Huawei Pura 70 Ultra w naszej recenzji został doceniony za fotograficzne możliwości. Jak najbardziej można stwierdzić, że mamy do czynienia ze smartfonem, który wnosi mobilną fotografię na wyższy poziom, zapewniając po prostu świetne zdjęcia w różnych warunkach. Niebawem jednak producent może wykonać następny ważny krok za sprawą kolejnej generacji wspomnianego urządzenia.

Prawdopodobnie Chińczycy nie zamierzają zwalniać tempa i nie szykują odgrzewanego kotleta. Seria Huawei Pura 80 ma bowiem jeszcze wyraźniej zaznaczyć, że w kwestii jakości zdjęć królem na rynku smartfonów jest właśnie Huawei. Co ciekawe, wygląd plecków jednego z nowych modeli najpewniej już poznaliśmy.

Na wydarzeniu, na którym zaprezentowano elektryczną limuzynę Maextro S800 (dzieło Huawei i JAC), pojawił się He Gang, jeden z przestawicieli Huaweia. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie jeden fakt. Otóż korzystał on ze smartfona, który jeszcze nie doczekał się oficjalnej premiery.

Szybko pojawiły się opinie, że mamy do czynienia z jednym ze smartfonów z serii Huawei Pura 80, prawdopodobnie jest to topowa wersja Ultra. Uwagę zwraca przede wszystkim „trójkątny” moduł aparatu, który jest jeszcze większy niż to, co mogliśmy zobaczyć w Pura 70. Zestaw aparatów ma składać się z 1-calowego sensora SmartSens SC5A0CS, któremu towarzyszyć będzie podwójny aparat peryskopowy, aparat ultraszerokokątny i mocarna lampa błyskowa LED.

Premiera może nastąpić już za moment

Nie brakuje głosów, że korzystanie z modelu Huawei Pura 80 przez jednego z dyrektorów firmy było działaniem jak najbardziej celowym. Można to bowiem uznać za zapowiedź zbliżającej się premiery, a firma właśnie zaczęła drażnić się z fanami, którzy wyczekują tego wydarzenia.

Wcześniej mogliśmy dowiedzieć się, że Huawei Pura 80 Pro nie będzie bał się ciemności, a także pojawiła się nieoficjalna specyfikacja serii Huawei Pura 80. Zapowiada się naprawdę intrygująco. Pozostaje więc trzymać kciuki, że nowe urządzenia nie tylko okażą się wybitne, ale również zmotywują pozostałych producentów do intensywniejszej pracy nad rozwojem mobilnej fotografii.