Oto przełomowy Microsoft 365 Copilot. Sztuczna inteligencja zmieni sposób pracy w biurze

Pakiet biurowy Microsoftu, który wiele czynności wykonuje za użytkownika. Trzeba przyznać, że brzmi to naprawdę ciekawie. Poznajcie Microsoft 365 Copilot.

Microsoft 365 Copilot – sztuczna inteligencja w pakiecie biurowym

Sposób, w jaki firma z Redmond wykorzystuje i wdraża sztuczną inteligencję do swoich produktów, zasługuje na spore zainteresowanie i docenienie. Microsoft w swojej wyszukiwarce Bing wprowadził już technologię bazującą na rozwiązaniach ChatGPT, która ostatnio została zintegrowana z przeglądarką Microsoft Edge. Teraz przyszła kolei na pakiet biurowy Microsoft 365, a zaprezentowane rozwiązania mogą zmienić to, jak pracujemy z różnymi dokumentami.

Nowe rozwiązanie, nazwane Microsoft 365 Copilot, można porównać do asystenta, który wspomaga pracę z dokumentami. Warto podkreślić, że celem nie jest zastąpienie człowieka, ale sprawienie, że wiele zadań, dzięki wsparciu sztucznej inteligencji, wykonamy znacznie szybciej i nie będziemy musieli tracić czasu na mozolną pracę.

Przykładowo technologia może nam pomóc w generowaniu dokumentów, wiadomości e-mail, prezentacji i wielu innych. Można ją również wykorzystać do konkretnych zadań w otwartym dokumencie – dajmy na to, do podsumowania danych w Excelu.

Technologia oparta jest na GPT-4 i – jak podkreśla sam Microsoft – łączy moc dużych modeli językowych (LLM) z danymi użytkownika w Microsoft Graph. Pod uwagę brane są m.in. informacje zapisane w kalendarzu, wiadomościach e-mail, czatach czy dokumentach. Ponadto z rozwiązań skorzystamy we wszystkich głównych i popularnych aplikacjach – Word, Excel, PowerPoint, Outlook czy Teams.

Zastosowań jest mnóstwo

Do czego można wykorzystać Microsoft 365 Copilot? Firma z Redmond w opublikowanym wpisie podaje wiele przykładów, które zdecydowanie mogą ułatwić pracę z dokumentami, a w określonych scenariuszach nawet wyręczyć użytkownika. Technologia pozwala bowiem generować dokumenty w Wordzie, które następnie, w razie potrzeby, możemy edytować i uzupełniać. Tekst może być tworzony na podstawie wytycznych wprowadzonych przez użytkownika, ale również pod uwagę mogą być wzięte informacje z innych dokumentów. Ponadto można w ten sposób streszczać tekst i przepisywać sekcje lub cały dokument, aby był bardziej zwięzły.

Inteligentny asystent Copilot pozwala również analizować dane w Excelu za pomocą poleceń wydawanych w języku naturalnym. Można również tworzyć nowe modele, eksplorować dane, a także rozpoznać trendy czy chociażby wygenerować wykres.

Natomiast w programie PowerPoint, na podstawie wprowadzonych informacji lub innych dokumentów, sztuczna inteligencja wygeneruje całe prezentacje. Oczywiście stworzone prezentacje, jeśli będziemy mieli jakiekolwiek uwagi, można edytować i ręcznie dodawać kolejne slajdy.

Microsoft 365 Copilot w przypadku Outlooka podsumuje długie wiadomości, w tym również obszerne wątki z wiadomościami od wielu osób, a także napisze odpowiedzi na podstawie otrzymanych e-maili.

Z kolei w Teams sztuczna inteligencja pomoże tworzyć podsumowania kluczowych działań, które ma wykonać grupa, udzieli odpowiedzi na pytania lub pozwoli nadrobić zaległości, jeśli spóźniliśmy się na spotkanie.

Oczywiście to tylko przykłady wykorzystania nowego rozwiązania. Scenariuszy zastosowania jest bowiem znacznie więcej, a z czasem asystent będzie rozbudowywany i jeszcze bardziej inteligentny. Śmiem twierdzić, że praca z dokumentami, a także innymi aplikacjami, stanie się szybsza, wygodniejsza, a dodatkowo użytkownicy będą mogli poświęcić czas na ważniejsze zadania niż mozolne wprowadzanie danych czy generowanie tekstu na podstawie otrzymanych informacji.

Czat biznesowy

Firma z Redmond, oprócz przedstawienia możliwości Microsoft 365 Copilot w aplikacjach pakietu biurowego, pochwaliła się jeszcze jedną nowością. Business Chat wykorzystuje możliwości Microsoft Graph do łączenia danych z dokumentów, prezentacji, wiadomości e-mail, kalendarza, notatek i kontaktów.

Czat biznesowy, na podstawie wszystkich zebranych danych, może przykładowo tworzyć podsumowania, które następnie przekaże całemu zespołowi. W ten sposób łatwiej zorganizujemy pracę, sprawdzimy aktualne postępy, a nawet sprawniej wyznaczymy najbliższe cele do zrealizowania.

Obecnie Microsoft 365 Copilot testowany jest z 20 współpracującymi klientami. W nadchodzących miesiącach testy zostaną rozszerzone o kolejnych klientów, którzy zyskają dostęp do wersji zapoznawanych. Microsoft dodał, że więcej szczegółów udostępni jeszcze w tym roku.