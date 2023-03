Awatar zamiast kamerki? Microsoft Teams zaoferuje Wam zastępcę niczym z The Sims

Gigant z Redmond zaktualizował harmonogram działania dla platformy Microsft 365. Wiemy już zatem, że w maju w Teamsie pojawi się funkcja, która została zapowiedziana przez firmę półtora roku temu.

Awatar zamiast twarzy

Grafika reprezentująca nas w świecie wirtualnym to rzecz nie do rozdzielenia w internecie. Korzystamy z awatarów na profilach społecznościowych czy w grach wideo, a od naszej wyobraźni i nierzadko humoru zależy, co zobaczą osoby, które będą przeglądać nasz profil. Wraz z rozwojem technologicznym przeszliśmy też od grafiki 2D na trójwymiarowe modele, które mogą przypominać nasze prawdziwe „ja”.

W 2020 roku programy do wideokonferencji, w tym należące do Microsoftu Teams, nabrały wiatru w żagle ze znanych wszystkim powodów. Oczywiście w czasach metaverse i rozszerzonej rzeczywistości nie można było spocząć na laurach. W listopadzie 2021 roku Microsoft zapowiedział wprowadzenie trójwymiarowych awatarów do Teams. Dzięki aktualizacji harmonogramu działania dla platformy Microsoft 365 wiemy, kiedy zadebiutuje nowa funkcja.

Trójwymiarowy zastępca w Teams

Modele 3D, które trafią do programu, zostały zaprojektowane po to, aby osoby które nie chcą pojawiać się na spotkaniach przez kamerkę internetową, mogły skorzystać z wirtualnej alternatywy. Przełączanie się na wirtualnego awatara będzie bardzo proste, a jego animacje będą bazowały na wskazówkach głosowych, więc nie będzie wymagał on żadnego narzędzia rejestrującego obraz.

Funkcja nie jest zero-jedynkowa, więc mogę wybrać, w jaki sposób chcę pojawić się na ekranie, czy to awatar, czy poprzez kamerkę. Istnieje wiele różnych opcji do wyboru, dzięki którym dostosujecie, jak chcecie być reprezentowani podczas spotkania. Możemy zinterpretować wskazówki głosowe do animacji awatara, dzięki czemu wygląda on na obecnego i zachowuje się jakby był tu z tobą. Katie Kelly, główna kierowniczka produktu w Microsoft Mesh

Awatary przygotowane dla Microsoft Teams powinny trafić do oficjalnej wersji oprogramowania w maju tego roku. Wasze trójwymiarowe modele będą mogły pojawić się również w bardziej immersyjnych projektach.

We współpracy z firmą Meta, Microosft chce przygotować klienta oprogramowania na zestaw Meta Quest, dzięki czemu ludzie będą mogli tworzyć spotkania w VR z wykorzystaniem awatarów z animacjami czy emotkami.