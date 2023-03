Czy Biedronka może być zadowolona z wyników swojego e-sklepu?

Sklep internetowy Biedronka Home funkcjonuje niespełna rok, ale w tym czasie potwierdził, że Polacy chętnie odwiedzają i robią zakupy nie tylko w sklepach stacjonarnych sieci, ale także w Internecie. Właśnie dowiedzieliśmy się, jakie produkty nasi rodacy kupują najczęściej.

Co to jest Biedronka Home?

Jeśli jeszcze nie natknęliście się w sieci na sklep internetowy Biedronka Home, to już spieszę z wyjaśnieniem. To serwis, który rozpoczął działalność 22 sierpnia 2022 roku, a jego ofercie znalazły się artykuły przemysłowe.

Znajdziemy tutaj naprawdę różnorodny asortyment, na który składa się około 2,5 tysiąca produktów podzielonych na osiem kategorii: kuchnia, dom i ogród, elektronika, warsztat i auto, sport i hobby, zdrowie i uroda, dziecko oraz moda. Jak sami widzicie, w sklepie internetowym Biedronki można znaleźć produkty od smartfonów, poprzez ubrania, aż po wiertarki.

Stale poszerzamy naszą ofertę produktową, w której szczególny nacisk kładziemy na współpracę z nowymi partnerami handlowymi, którzy do tej pory nie mieli okazji współpracować z Biedronką. Chcemy, by każdy klient znalazł u nas nie tylko to, czego szuka, ale również by miał przekonanie, że trafił na najlepszą okazję zakupową w Polsce. Jarosław Stefańczyk, dyrektor kategorii odpowiedzialny za strategię asortymentową sklepu internetowego

Strona główna sklepu Biedrona Home (fot. Tabletowo)

Sklep ma powody do zadowolenia

W ciągu niecałych 7 miesięcy swojej działalności sklep internetowy Biedronka Home odnotował ponad 20 milionów odwiedzin. Trzeba przyznać, że to naprawdę dobry wynik i firma ma powody do zadowolenia. Wygląda na to, że Biedronka to marka, która przyciąga klientów nie tylko w tradycyjnej formie, ale również w sieci.

Spora liczba odwiedzin przekłada się też z pewnością na niezłe wyniki sprzedażowe – takimi danymi firma się jednak nie podzieliła. Jednak portal Wiadomości Handlowe powołał się na informacje, które mówią, że od czasu uruchomienia serwisu klienci kupujący w Biedronka Home zaoszczędzili ponad 1,5 mln złotych, dzięki ofertom ze specjalnymi rabatami, które były dostępne w serwisie.

Kategorie produktów, które były najpopularniejsze wśród użytkowników to: Kuchnia i Akcesoria Kuchenne, małe AGD i Elektronika, Warsztat i Auto oraz Tekstylia Domowe.