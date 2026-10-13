Meta rzuca rękawicę OpenAI. Te nowości mogą namieszać

Meta zaanonsowała nowe modele AI, które mają zapewniać nowoczesną wydajność w wykonywaniu zadań osobistych i zawodowych. Właściciel Facebooka wspomniał też o bezpieczeństwie.

Nowe modele z rodziny Muse – Meta prezentuje Muse Wonder i Muse Wonder Full

W kwietniu 2026 roku Meta zaprezentowała swoją superinteligencję wraz z pierwszym modelem sztucznej inteligencji z rodziny Muse. Już na początku podkreślono, że nowy asystent, będący osobistą superinteligencją, jest pierwszym, który pomoże każdemu, gdziekolwiek i w sprawach, które są dla niego najważniejsze. Wtedy również zapowiedziano, że nowe funkcje Meta AI zadebiutują na wielu znanych platformach, w tym na Facebooku, Instagramie oraz w WhatsAppie i Messengerze. W czerwcu 2026 roku Meta zaanonsowała kilka nowych funkcji na Facebooku, aby zachęcić kolejnych użytkowników do korzystania ze sztucznej inteligencji.

Kilka dni temu wspominaliśmy jednak, że nowy chatbot Facebooka oparty na modelach Muse, jest „koszmarem dla prywatności”. Takie stwierdzenie padło nie bez powodu. Okazało się bowiem, że personalizacja ma swoją cenę, a sztuczna inteligencja Muse chce wiedzieć o użytkownikach niemal wszystko.

Wygląda na to, że Meta zupełnie się tym nie przejęła, gdyż właśnie zapowiedziała kolejną serię modeli z rodziny Muse, w tym Muse Wonder i Muse Wonder Full. Firma podkreśliła, że są to jej najwydajniejsze jak dotąd modele, zbudowane na fundamencie Muse Spark. Jak wspomina, nowe technologie zapewniają najnowocześniejszą wydajność w zadaniach osobistych i zawodowych.

W czym mogą pomóc modele Muse Wonder i Muse Wonder Full?

Meta deklaruje, że Muse Wonder i Muse Wonder Full zostały opracowane z myślą o rzeczywistych potrzebach, dzięki którym użytkownicy będą np. mogli zrozumieć umowy leasingowe, roszczenia ubezpieczeniowe czy uporządkować finanse. Nowe technologie mają zająć się interpretacją udostępnionych przez użytkownika informacji, a następnie pomóc w rozwiązaniu problemów. Zakres działania modeli ma obejmować prawo, finanse i zdrowie, a także kodowanie – od gier po aplikacje dla nowych firm.

Nowe modele mają również oferować funkcję Aktywnej Pamięci, odpowiedzialnej za gromadzenie istotnych informacji, które można przytoczyć podczas rozmowy. Ponadto dostępna będzie opcja Aktywnej Koncentracji, mająca pozwolić na powrót i kontynuację pracy nad konkretnym zadaniem.

Meta wspomina, że osobisty agent może przejąć za Ciebie rzeczywiste zadania, co często oznacza pracę z Twoimi wiadomościami, kalendarzami i dokumentami. Jednocześnie deklaruje, że rodzina modeli Muse Wonder została przeszkolona w taki sposób, aby unikać udostępniania prywatnych informacji bez pozwolenia. Według firmy użytkownicy, firmy i zespoły ds. bezpieczeństwa mogą korzystać z modeli, aby m.in. poszukiwać luk w kodzie i pomagać we wzmacnianiu bezpieczeństwa własnych systemów.

Jak zaznaczono w komunikacie, aplikacja Muse Wonder jest już dostępna za pośrednictwem Meta Model API i Muse Code. Firma twierdzi też, że aplikacja ta będzie wkrótce obsługiwać większą część modeli Muse, a na początek trafi do subskrybentów.