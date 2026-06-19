Tak Meta chce przekonać do AI na Facebooku. Czy te nowe opcje do tego zachęcą?

Meta zapowiedziała szereg funkcji na Facebooka – znajdzie się coś zarówno dla tych, którzy szukają w serwisie różnorodnych informacji, jak i dla osób lubiących publikować oryginalne treści. Oczywiście nowe opcje kręcą się wokół sztucznej inteligencji.

Poszukiwanie informacji na Facebooku będzie łatwiejsze

Meta wprowadza nowe funkcje na Facebooka. Firma podkreśla, że opcje te mają wesprzeć użytkowników w odnalezieniu odpowiedzi na pytania, tworzeniu zabawnych zdjęć czy filmów oraz realizować inne cele za pomocą AI.

Właściciel Facebooka wspomina też, że dzięki nowym funkcjom osiągniesz więcej przy mniejszym wysiłku, a wszystko to bez względu na to, czy chodzi o odnalezienie odpowiedzi ludzi czy opracowanie gotowych do publikacji treści.

Jedna z nowości zmierza do Meta AI na Facebooku, gdzie wdrażany jest Tryb AI. Z jego pomocą użytkownik może zadawać pytania, a sztuczna inteligencja przejrzy kanał, Grupy oraz Rolki i wyszuka konkretnych informacji publikowanych przez inne osoby, a następnie na tej podstawie wygeneruje odpowiedzi. System ten został oparty na superinteligencji modeli Muse Spark zaprezentowanych przez Meta w kwietniu 2026 roku.

Te funkcje AI na Facebooku odmienią zdjęcia i filmy

Użytkownicy Facebooka otrzymują również dostęp do nowych funkcji edycyjnych opartych na AI. Wszystko po to, by ułatwić tworzenie i udostępnianie jeszcze bardziej kreatywnych treści. Wśród nowości wspomniano m.in. o nowych kolażach w rolce aparatu oraz kolejnych efektach przejścia, pozwalających na stylizowanie i montowanie płynnych wideo.

Facebook zyskuje też nowe ustawienia zdjęć oparte na AI, za pomocą których możliwe będzie dokonanie zmian wizerunkowych, w tym ubrań, fryzury czy uzupełnienia postaci na zdjęciu o wybrane dodatki. Meta – jako przykład użycia – podaje możliwość wirtualnego założenia koszulki wybranej drużyny. Z edycji obrazu można skorzystać podczas tworzenia relacji, ale również można ją użyć do zmiany stylu zdjęcia profilowego.