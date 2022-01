Marka, która miała być batem na Xiaomi, obudziła się z letargu

Kiedyś ten producent walczył z Xiaomi jak równy z równym. Dystans pomiędzy obiema markami zwiększył się jednak o lata świetlne, ale ten, który został w tyle, nie odpuszcza i właśnie zaprezentował nowy smartfon.

Dawny konkurent Xiaomi obudził się z letargu i zaprezentował nowy smartfon

Premiery nowych smartfonów marki Meizu są prawie tak rzadkie jak debiuty kolejnych smart-telefonów Huawei. Firma, która kiedyś szła z Xiaomi łeb w łeb, teraz skupia się jedynie na rynku chińskim, podczas gdy jeszcze kilka lat temu jej urządzenia były sprzedawane również w Polsce m.in. w renomowanym sklepie x-kom, a ich dystrybucją zajmował się m.in. Maxcom.

Dziś do oferty producenta dołączył nowy, budżetowy model mblu 10, który w Chinach będzie sprzedawany już od 699 juanów (równowartość ~440 złotych). Oznacza to, że jest to konkurencja dla najtańszych urządzeń marki Redmi (na przykład Redmi 9 w wersji 4 GB/64 GB kosztuje w Państwie Środka 799 juanów).

mblu 10 (źródło: Meizu)

Cena urządzenia jest niska nie bez powodu – jego specyfikacja jest typowa dla modelu z niskiej półki, choć jednocześnie producent nie powinien rozczarować oczekiwań klientów z mniejszym budżetem. Otrzymają bowiem oni do dyspozycji m.in. aparat o rozdzielczości 48 Mpix na tyle, któremu towarzyszą dwa po 2 Mpix każdy, a także 8 Mpix na przodzie, który umieszczono w wycięciu w kształcie litery „V” w górnej części wyświetlacza.

Ekran w tym smartfonie ma przekątną 6,52 cala i rozdzielczość HD+. Ponadto Meizu mblu 10 wyposażono w procesor UNISOC T618 oraz – w zależności od konfiguracji – 4 GB lub 6 GB RAM i 64 GB lub 128 GB pamięci wbudowanej, którą można rozbudować z pomocą karty microSD o pojemności do 256 GB.

Meizu mblu 10 pracuje pod kontrolą systemu Android z interfejsem Flyme 9 i jest zasilany przez akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą do 10 W (przez port USB-C). Co ciekawe, smartfon oferuje też port podczerwieni, podobnie jak wiele Xiaomi, a także 3,5 mm złącze słuchawkowe. Urządzenie ma grubość 9,3 mm i waży 201 gramów (dość sporo).

mblu 10 (źródło: Meizu)

Jak zostało wspomniane, Meizu mblu 10 będzie dostępny w Chinach od 699 juanów. Cena wersji z 4 GB i 128 GB pamięci wewnętrznej została z kolei ustalona na 799 juanów (~500 złotych), natomiast konfiguracji 6 GB/128 GB na 899 juanów (~565 złotych).

Meizu mblu 10 ma szanse cieszyć się dużą popularnością wśród klientów, którzy dysponują mniejszym budżetem, ale jednocześnie raczej wątpliwe, aby pokonał któregokolwiek Xiaomi. Zbyt duży dystans dzieli te dwie marki i chyba już nie da się go nadrobić – Meizu prawdopodobnie zwyczajnie na to nie stać, szczególnie że firma musi zapłacić karę za emitowanie reklam w swoim interfejsie.