Ile kosztuje elektryczny luksus? Naprawdę sporo. Poznaliśmy ceny Mercedesa EQS

Nowy Mercedes EQS to topowy przedstawiciel elektrycznych samochodów ze Stuttgartu. Zapewnia on świetne osiągi, naprawdę dobry zasięg i jest naszpikowany nowoczesną technologią. Niestety, jego cena nie należy do niskich.

Mercedes EQS to elektryczna limuzyna, która przejedzie ponad 700 km

Trzeba przyznać, że Mercedes EQS potrafi zwrócić uwagę, zarówno swoim wzornictwem, jak i wieloma, zastosowanymi na jego pokładzie rozwiązaniami. Mamy do czynienia z elektrycznym odpowiednikiem klasy S, który ma ponad 5,2 metra długości, nowoczesne i luksusowe wnętrze, a także oferuje spory zapas mocy.

W środku znajdziemy aż trzy duże ekrany, umieszczone na desce rozdzielczej – dwa o przekątnej 12,3 cala i jeden 17,7-calowy. Wszystkie zostały wykonane w technologii OLED, a dwa z nich wspierają obsługę za pomocą dotyku. Co więcej, kolejne dwa ekrany znajdują się z tyłu i przeznaczone są dla pasażerów, a na środku tylnej kanapy umieszczono tablet do zarządzania całym oprogramowaniem.

Mercedes EQS (fot. Mercedes)

Mercedes EQS oferuje również nową generację MBUX, a także komputer z 8-rdzeniowym procesorem i 24 GB RAM. Zapowiada to sprawną pracę systemu operacyjnego, jak i zainstalowanych na nim aplikacji.

Zależnie od wybranej konfiguracji, właściciel dostaje napęd na tylne koła lub na obie osie, do 770 km zasięgu na jednym ładowaniu, nawet 4,3 sekundy do pierwszej „setki” i prędkość maksymalną wynoszącą 210 km/h. To wszystko w limuzynie ważącej około 2,5 tony. Imponująco!

Ceny są wysokie, ale nie powinny nikogo dziwić

Jak już wcześniej wspomniałem, mamy do czynienia z elektrycznym odpowiednikiem klasy S, a więc topowej limuzyny w ofercie Mercedesa, czyli marki nie słynącej z tanich samochodów. Warto dodać, że już w bazowej wersji otrzymujemy naprawdę sporo. Nic więc dziwnego, że z takiego miksu wychodzi jeden z droższych elektryków.

Mercedes EQS (fot. Mercedes)

Mercedes Polska poinformował, że za podstawowy wariant, oznaczony przez producenta jako EQS 450+, trzeba zapłacić dokładnie 495,4 tys. złotych. Z kolei Mercedes EQS w wersji 580 4MATIC kosztuje minimum 607,3 tys. złotych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby opcjonalnym wyposażeniem zauważalnie podnieść podane kwoty. Podczas szybkiej konfiguracji EQS 580 4MATIC udało mi się osiągnąć cenę niemalże 750 tys. złotych.

Warto dodać, że klienci, którzy kupią model Mercedes EQS, mogą przez pierwszy rok bezpłatnie korzystać z sieci szybkiego ładowania Ionity. Szkoda tylko, że ładowarki tej firmy nie zostały jeszcze uruchomione w Polsce…