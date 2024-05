Do sprzedaży trafił jedyny powerbank, jakiego potrzebujesz

Powerbanki to raczej nieskomplikowane produkty – umożliwiają nam ładowanie przede wszystkim smartfonów, gdy te rozładują się w podróży czy na mieście. A co, jeśli powiem, że powerbank może być ciekawszą konstrukcją niż typowy przedstawiciel gatunku? Ten, powstały w kooperacji OnePlusa i Sharge, jest tego idealnym przykładem. Właśnie trafił do sprzedaży i już go można zamówić do Polski.

To naprawdę ciekawy powerbank!

W zeszłym roku w ramach crowdfundingu rozpoczęto pracę nad powerbankiem w kooperacji firm OnePlus oraz Sharge, który ma mieć nietypowy kształt i kilka fajnych funkcji, przydatnych dla ludzi będących w ciągłym biegu. Jaka historia stoi za tym urządzeniem?

Sharge, słynące z robienia geekowskich, nieco hardcore’owych urządzeń, postanowiło połączyć siły z OnePlusem i społecznością tej marki, tworząc produkt dla określonej grupy, która zresztą brała czynny udział w tworzeniu tego urządzenia. Fani OnePlusa mogli głosować decydując o wyglądzie, kolorze, a także materiałach użytych do produkcji gadżetu. Projektanci wzięli również pod uwagę dyskusję toczącą się na Discordzie społeczności OnePlusa i stronie.

Co oferuje i ile kosztuje powerbank Pouch?

Powerbank „OnePlus x Sharge Pouch” można zamówić na stronie Sharge za 392,41 złotych (z kodem OFF cena maleje o 20%). Co składa się na tę cenę? Jest to urządzenie o modułowej konstrukcji, wyposażone w akumulator o pojemności 10000 mAh, odłączaną ładowarkę ścienną (!), wbudowany kabel USB i magnetyczne złącza, które w bezpieczny sposób pozwalają montować go wzdłuż obudowy powerbanku.

Tak właśnie prezentuje się ten powerbank (źródło: community.oneplus)

Dzięki modularnej budowie z energii powerbanku mogą jednocześnie korzystać aż trzy urządzenia: dwa z użyciem portów USB-C i jeden za pomocą odłączanej ładowarki ściennej. Samo urządzenie ma elegancki wygląd, chociaż mi nieco kojarzy się z zapalniczką. Kolorystyka? Czerwono-biała!

Powerbank obsługuje protokoły szybkiego ładowania: QuickCharge 4.0, QC 3.0, PowerDelivery 3.0 i PD 2.0, zapewniając moc ładowania do 40 W. W uprzywilejowanej pozycji są użytkownicy OnePlus, ponieważ – dzięki technologii Supervooc – mogą korzystać z ładowania nawet 55 W.

Na pewno w tej cenie jest to ciekawy wybór dla osób, które potrzebują powerbanku lub są po prostu „geekami” :)