Pixel 8 z aktualizacją Android AI Core. Co to oznacza dla użytkowników?

W marcu Google zapowiedziało, że Pixele 8 i 8a otrzymają Gemini Nano, które ma zapewnić szereg funkcjonalności. Zanim jednak przyjdzie czas na Androida mocno wspieranego przez AI, najpierw użytkownicy muszą zaktualizować Android AI Core – Pixel 8 właśnie otrzymał najnowszą wersję.

Nowy Android AI Core dla Pixela 8

W marcu tego roku Google oficjalnie zapowiedziało, że na Pixele 8 i 8a trafi Gemini Nano, które zawiera szereg ulepszonych funkcji, jak np. „zakreśl, żeby wyszukać”, podsumowanie wpisów czy inteligentne odpowiedzi w Gboard. Te funkcje mają działać również w trybie offline, co jest bardzo ważne m.in. dla osób będących za granicą czy w miejscach, gdzie nie ma zasięgu (tak, czarne dziury w Polsce dalej się zdarzają). Brak działania offline było zresztą jedną z rzeczy, która podirytowała właścicieli Pixeli 8, o czym pisaliśmy na początku marca.

Wygląda jednak na to, że Google znalazło sposób na to, aby Gemini Nano w pełnej swojej okazałości zadebiutowało na Pixelach 8 i 8a. Zanim jednak model językowy trafi na wspomniane Pixele, użytkownicy muszą zaktualizować Android AI Core. W sklepie Play pojawiła się jego nowa wersja, oznaczona jako „0.release.pixel8.636144055” i na razie dostępna jedynie na Pixelu 8. Model 8a wkrótce również powinien dostać opcję zaktualizowania oprogramowania.

Po aktualizacji użytkownicy znajdą w swoim smartfonie odświeżone „Ustawienia AI Core”. Jak do nich dotrzeć? Należy wejść w „opcje programistyczne”, a następnie w „debugowanie”. W tym miejscu można włączyć funkcję GenAI, które będą działać właśnie w oparciu o rdzeń AI (AI Core) i używać modelu językowego Gemini.

Co daje nowa wersja Android AI Core?

Po aktualizacji Android AI Core wkrótce użytkownicy będą mogli pobrać model językowy Gemini Nano, a w zasadzie to powinno się to stać samoczynnie w tle. Sam proces podbierania Gemini Nano powinien zbiec się z wypuszczeniem pełnej wersji Androida 14 QPR3. Co więcej, w „AI Core” będzie możliwość włączenia „dodatków GenAI”, które domyślnie są wyłączone.

Na ten moment mowa o funkcjach, takich jak:

podsumowanie wiadomości,

inteligentne odpowiedzi w GBoard (w aplikacjach WhatsApp, Line i KakaoTalk),

magic compose.

Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest „magic compose”, jest to zapowiedziana już przeszło rok temu funkcja podpowiadająca użytkownikom, co mogą odpisać na SMS oraz sformatować tekst w różnych stylach wypowiedzi (od formalnych, po całkowicie luźne).

Kto czeka na te nowości?