Składany smartfon, na którego warto czekać. Oto Motorola Razr 50

Ponieważ na rynku nie ma zbyt wielu składanych smartfonów, każda informacja o kolejnym modelu zasilającym ten skromny rynek jest na wagę złota. Jeśli czekacie na nowe urządzenia Motoroli, to mamy coś specjalnego.

Motorola Razr 50 na zdjęciach

Nadchodzące smartfony z serii Razr 50 przyniosą chlubę Motoroli. Grafiki, które je przedstawiają, zdradzają kilka detali, które naprawdę mogą się podobać. Do tej pory dysponowaliśmy tylko niezbyt estetycznymi zdjęciami, więc to miła odmiana zobaczyć przedpremierowo sprzęt, który będzie wkrótce zdobił sklepowe półki, a być może trafi także do naszych kieszeni.

Informator Sudhanshu Ambhore postarał się o przekazanie dobrej jakości grafik, dzięki którym już wiemy, że Motorola Razr 50 Ultra 5G będzie dostępna w kilku kolorach – wszystko będzie zależne od wersji. W ubiegłym roku Motorola nadała im fikuśne nazwy: Midnight Blue, Spring Green, Hot Pink.

Samych wersji smartfonów napotkamy dwie: Razr 50 5G oraz Razr 50 Ultra 5G. Przyglądając się zdjęciom, łatwo wyłapać różnice między modelem podstawowym a opcją Ultra. Zewnętrzny ekran jest w niej większy i ma wyraźnie węższe ramki. Co ciekawe, w tej wersji wewnętrzny panel wydaje się być otoczony grubszymi ramkami niż w bazowej pięćdziesiątce.

Specyfikacja Razr 50 5G i Razr 50 Ultra 5G

Zdjęcia z pewnością nie oddadzą tego, co siedzieć będzie w środku nowych składańców Motoroli. A trzeba wiedzieć, że w sieci pojawiła się ich uproszczona specyfikacja. Opcja Ultra zyska już wyraźnie odmienne podzespoły.

Motorola Razr 50 5G Motorola Razr 50 Ultra 5G Ekran główny 6,9 cala POLED, 2460×1080 pikseli, odświeżanie 120 Hz 6,9 cala POLED, 2460×1080 pikseli, odświeżanie 165 Hz Ekran zewnętrzny 3,63 cala POLED 4 cale POLED Aparat główny 50 Mpix + 13 Mpix 50 Mpix + 50 Mpix Aparat wewnętrzny 32 Mpix 32 Mpix Procesor MediaTek Dimensity 7300X (2,5 GHz) Snapdragon 8s Gen 3 RAM 8 GB 12 GB Pamięć wewnętrzna 256 GB 512 GB Bateria 4200 mAh 4000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W Łączność Dual SIM, Bluetooth 5.4, NFC Dual SIM, Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 171 x 74 x 7,2 mm 171 x 74 x 7,2 mm Waga 188 g 184 g System Android 14

Android 14

Nie wiemy, na ile dokładne są to dane, ale z pewnością jest to najbardziej kompletna lista podzespołów, na jakie mogliśmy liczyć w ostatnim czasie – nie mówiąc już o tym, że informacje o komponentach użytych w podstawowej wersji Razr 50 to dla nas zupełna nowość.

Nie ma sygnałów, które pozwoliłyby nam określić, kiedy odbędzie się premiera nowych składanych smartfonów Motoroli. Pozostaje czekać.