Motorola Moto G64 5G to perfekcyjny średniak z jedną wadą

Nie ma idealnych smartfonów, ale flagowe mają zdecydowanie mniej „braków” niż średniopółkowe czy budżetowe. Motorola udowadnia jednak, że można stworzyć kompletnego średniaka. Dla większości klientów będzie on idealny, mimo że Moto G64 5G ma wadę, która w oczach niektórych zdyskwalifikuje ten model.

Specyfikacja smartfona Motorola Moto G64 5G

Na przodzie Motoroli Moto G64 5G umieszczono 6,5-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i okrągłym otworem w górnej części, w którym znajduje się 16 Mpix aparat z przysłoną f/2.4.

fot. producenta

Na tyle Motoroli Moto G64 5G są natomiast dwa aparaty. Główny z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix, przysłoną f/1.8, technologią łączenia 4 pikseli w 1 i optyczną stabilizacją obrazu oraz 8 Mpix z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118°, który posłuży też do zdjęć makro.

We wnętrzu Motoroli Moto G64 5G znajdują się natomiast chipset MediaTek Dimensity 7025 oraz od 8 do 12 GB RAM i od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci (w zależności od wersji). Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 1 TB. Zasilać je będzie zaś akumulator o pojemności 6000 mAh, który można ładować przez port USB-C (USB 2.0) z mocą 30 W (w zestawie zasilacz o mocy 33 W).

fot. producenta

Ponadto nowa Motorola Moto G64 5G oferuje głośniki stereo z Dolby Atmos, radio FM i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz Bluetooth 5.3, NFC, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i dual SIM (2x SIM lub SIM + microSD). Urządzenie mierzy 161,56×73,82×8,89 mm, waży 192 gramy i ma certyfikat IP52.

Dotychczas przytoczona specyfikacja Moto G64 5G jest bez zastrzeżeń – nie można się do niczego przyczepić. Gdzie zatem wspomniana we wstępie wada? Smartfon fabrycznie ma wgrany system Android 14 i otrzyma tylko jedną aktualizację Androida – Androida 15. Przeciętnego użytkownika raczej nie zniechęci to jednak do zakupu tego modelu. Ponadto producent zapewni tej Motce aktualizacje zabezpieczeń przez 3 lata.

Ile kosztuje Motorola Moto G64 5G?

Motorola Moto G64 5G pojawiła się już w Indiach, lecz jeszcze nie podano jej ceny – nastąpi to dopiero 16 kwietnia 2024 roku. Smartfon z pewnością będzie dostępny również w innych krajach i nie zdziwi nas, jeśli wśród nich znajdzie się też Polska, aczkolwiek czekamy na oficjalne potwierdzenie tych podejrzeń.