Nowy laptop Huawei MateBook X Pro 2024 to prawdziwe cudo

Huawei zdecydowanie umie tworzyć urządzenia, które powodują opad szczęki. Najnowszy laptop MateBook X Pro 2024 również wywołuje efekt wow – to prawdziwe cudo techniki.

Specyfikacja laptopa Huawei MateBook X Pro 2024 robi wrażenie

MateBook X Pro 2024 zachwyca swoją zaskakująco niską wagą, gdyż waży zaledwie 980 gramów – to pierwszy laptop z tej serii, w którym udało się zejść poniżej 1 kg. Jego wymiary to natomiast 310x222x13,5 mm. Względem MateBooka X Pro 2023 producent zdołał zatem zmniejszyć grubość o ponad 2 mm! Najnowszy model jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i niebieskiej.

Po otworzeniu oczom użytkowników ukaże się 14,2-calowy, dotykowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 3120×2080 pikseli (264 ppi; proporcje 3:2), który pokrywa aż 93% powierzchni, na której się znajduje. Ekran oferuje też funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, obsługę 1,07 mld barw, wysoką dokładność kolorów ΔE<1, współczynnik kontrastu 1000000:1, szczytową jasność do 1000 nitów i ściemnianie PWM 1440 Hz.

fot. producenta

W topowej wersji MateBook X Pro 2024 ma na pokładzie chipset Intel Core Ultra 9 185H, natomiast w „niższych” Intel Core Ultra 7 155H. Do tego użytkownicy dostaną do dyspozycji od 16 do 32 GB RAM i dysk NVMe PCIe SSD o pojemności 1 lub 2 TB. Jako że to potężne zaplecze, producent zastosował aktywny system chłodzenia, na który składają się między innymi dwa wentylatory.

(źródło: producent)

MateBook X Pro 2024 ma również podświetlaną klawiaturę ze skokiem klawiszy 1,5 mm i czytnikiem linii papilarnych oraz touchpadem z X-osiowym silnikiem wibracyjnym, który wykrywa nacisk. Do tego na jego pokładzie znajdują się jeszcze: kamera 1080p, cztery mikrofony, sześć głośników, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, dwa złącza Thunderbolt 4, USB-C i fizyczny przełącznik do wyłączania kamery.

Ponadto MateBook X Pro 2024 wyposażono w akumulator litowo-polimerowy o pojemności 70 Wh, który można ładować z mocą nawet 140 W (dzięki temu 10-minutowe ładowanie zapewni zapas energii na 3 godziny pracy). Laptop pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Home.

Cena laptopa Huawei MateBook X Pro 2024 (niestety) nie jest niska

Nowy MateBook X Pro 2024 będzie dostępny w trzech konfiguracjach. Klienci w Chinach zapłacą:

11999 juanów (równowartość ~6070 złotych) za wersję z procesorem Intel Core Ultra 7, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 1 TB,

12499 juanów (~6770 złotych) za wariant z procesorem Intel Core Ultra 7, 32 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 1 TB,

14999 juanów (~8130 złotych) za konfigurację z procesorem Intel Core Ultra 9, 32 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 1 TB.

Już ceny w Chinach są wysokie (jak na tamtejsze warunki), a gdy laptop trafi do sprzedaży w Polsce – a spodziewamy się, że tak się stanie – będzie kosztował znacznie więcej. Nie jest to jednak żadną niespodzianką, gdyż za MateBook X Pro 2023 w momencie polskiej premiery producent życzył sobie 9999 złotych.