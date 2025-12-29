Nowa funkcja Revoluta rozpozna naciągaczy

Nowość, która trafi do użytkowników aplikacji Revolut, podniesie poziom bezpieczeństwa. Celem jest walka z oszustami.

Czy to naciągacz? W Revolut znajdziesz odpowiedź

Na początku tego roku Revolut wprowadził funkcję In-App Calls. Polega ona na tym, że wszystkie rozmowy z działem obsługi klienta są inicjowane i przeprowadzane wyłącznie w aplikacji Revolut. Dzięki temu klient ma pewność, że nie rozmawia z oszustem, który próbuje wyłudzić jego wrażliwe dane.

Niebawem do tej funkcji dołączy kolejna, która także będzie skupiona na bezpieczeństwie rozmów. Otóż po wejściu do aplikacji ma być wyświetlany banner sygnalizujący, czy rozmowa prowadzona jest z przedstawicielem banku czy z oszustem.

W przypadku mniej przyjemnego, drugiego scenariusza, pojawi się odpowiednie ostrzeżenie. Wówczas klient będzie wiedział, aby zakończyć rozmowę. Ponadto po stuknięciu w banner zobaczy zestaw informacji dotyczących zabezpieczenia konta oraz otrzyma możliwość zgłoszenia oszustwa i przesłania numeru, z którego dzwoniono.

Funkcja In-App Calls | źródło: Revolut

Nowość brzmi ciekawie, ale jeszcze nie jest dostępna

Rozwiązanie zapowiada się na krok w dobrym kierunku. Niewykluczone, że dzięki niemu wiele osób uniknie niebezpiecznej sytuacji, do której mogłaby doprowadzić dalsza rozmowa z oszustem.

Niestety, nie wiadomo, kiedy dokładnie funkcja trafi do użytkowników aplikacji Revolut. Serwis cashless.pl zwraca uwagę, że obecnie klienci otrzymali tylko informację o wdrożeniu nowej opcji, aczkolwiek nie jest ona jeszcze powszechnie dostępna. Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie długo czekać na jej wdrożenie.

Wypada dodać, że niedawno dowiedzieliśmy się o nowym sposobie na złodziei, zaprezentowanym przez Revolut. Funkcja nazywa się Tryb uliczny i ma być remedium na tzw. transfer mugging. To sytuacja, gdy złodziej kradnie telefon, wcześniej zmuszając ofiarę do odblokowania dostępu do niego, co może umożliwić kradzież pieniędzy.

Natomiast dzięki wspomnianej funkcji, która opiera się na geolokalizacji, użytkownik ma możliwość oznaczenia zaufanych miejsc, gdzie płatności ponad limit, po autoryzacji za pomocą selfie, realizowane są natychmiast. W innych miejscach wszystkie przelewy ponad ustalony limit wymagają dodatkowego potwierdzenia tożsamości, a ich realizacja jest opóźniona o 1 godzinę.