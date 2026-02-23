Masz jeszcze ten sprzęt Samsunga? Najwyższy czas kupić nowszy model

W dzisiejszych czasach elektronika cechuje się bardzo długą „żywotnością”, co producentom nie jest zbytnio na rękę. Samsung właśnie „wyciąga wtyczkę” dla dwóch sprzętów, co powinno skłonić ich właścicieli do przesiadki na nowszy model.

Opaska Samsung Galaxy Fit i Galaxy Fit e przestają być wspierane

Choć wiele sprzętów psuje się wkrótce po utracie gwarancji, to w większości potrafią one działać jeszcze długie lata, aż w końcu albo odmówią posłuszeństwa, albo ich właściciel stwierdzi, że przyszła najwyższa pora na wymianę na nowszy model.

Czasami jednak skłaniają do tego sami producenci, jak w tym przypadku. Okazuje się bowiem, że opaski Samsung Galaxy Fit i Galaxy Fit e, które trafiły do sprzedaży w Polsce w czerwcu 2019 roku, nie będą już dłużej obsługiwane przez aplikację Galaxy Wearable, która jest dostępna w Galaxy Store.

Aktualizacja do wersji 2.2.68.26010761 widnieje również w polskiej wersji Galaxy Store. W jej opisie wyraźnie napisano, że wśród nowości znajduje się koniec wsparcia dla opasek Galaxy Fit i Galaxy Fit e. Ponadto producent informuje, że najnowsze wydanie dodaje wsparcie dla słuchawek Galaxy Buds 4 i Galaxy Buds 4 Pro, których premiera spodziewana jest 25 lutego 2026 roku, a także zawiera interfejs One UI 8.5.

źródło: Galaxy Store

Co dla klientów oznacza koniec wsparcia dla opasek Galaxy Fit i Galaxy Fit e? Warto rozważyć kupno nowszego modelu

Zakończenie wsparcia dla Galaxy Fit i Galaxy Fit e oznacza, że po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji Galaxy Wearable do wersji 2.2.68.26010761 oba modele przestaną być obsługiwane przez ten program.

I choć one same nie przestaną działać w związku z tym, to brak wsparcia negatywnie wpłynie na ich funkcjonalność – zostanie ona znacząco ograniczona. Właśnie dlatego zdecydowanie warto rozważyć kupno nowszej opaski czy smartwatcha (zobacz tanie opaski sportowe i ranking najlepszych opasek sportowych).

Naturalnie można też nie instalować najnowszej aktualizacji, jeśli chce się dalej korzystać z dotychczasowej funkcjonalności.