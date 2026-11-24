Rynek przeglądarek internetowych od lat przypomina teatr jednego aktora – nawet jeśli zamiast Chrome’a instalujecie Edge’a czy Operę, pod maską niemal zawsze pracuje silnik Google. Teraz w końcu pojawia się powiew świeżości: niezależna przeglądarka Ladybird, budowana od zera przez ponad cztery lata, właśnie doczekała się pierwszej publicznej wersji testowej.

Koniec monopolu trzech silników? Ladybird idzie własną drogą

Twórca projektu, Andreas Kling, ogłosił start testów alfa przeglądarki Ladybird. To w świecie sieci spore wydarzenie, bo mówimy o pierwszym od długich lat zupełnie nowym silniku przeglądarkowym – pisanym od podstaw, bez bazowania na cudzym kodzie.

Praktycznie cały dzisiejszy rynek opiera się przecież na zaledwie trzech fundamentach: Gecko z Firefoksa (obecnym od 2000 roku), WebKicie z Safari (z 2003 roku) oraz wydzielonym z niego dekadę później Blinku, który napędza dziś takie przeglądarki, jak Chrome, Edge, Opera i cała masa ich kuzynów.

Przeglądarka Ladybird |źródło: Ladybird

Za Ladybird stoi organizacja non-profit, której celem jest stworzenie – a jakże by inaczej – niezależnej, szybkiej i bezpiecznej przeglądarki szanującej prywatność użytkowników oraz wspierającej otwarty internet. Choć prace zaczęły się w języku C++, zespół z czasem rozpoczął przenoszenie kodu do Rusta, posiłkując się przy tym sztuczną inteligencją. Co ważne, wersja alfa działa w modelu ciągłych, automatycznych aktualizacji – do tej pory, żeby sprawdzać postępy prac, trzeba było kompilować projekt ręcznie ze źródeł.

Na razie skromnie, bez Windowsa i z zaproszeniem dla hakerów

Zanim jednak w przypływie entuzjazmu wyrzucicie swoją dotychczasową przeglądarkę z dysku, warto ostudzić emocje. Kling określa obecne wydanie jako „skromne, ale funkcjonalne” i uczciwie uprzedza, że część stron nie będzie działać poprawnie, a program potrafi się zawiesić.

Zepsutą witrynę można jednak zgłosić prosto z przeglądarki, a po awarii samemu przejrzeć raport błędu i zdecydować, czy go wysłać. Nie zapomniano też o web developerach – Ladybird wspiera narzędzie WebDriver do automatycznych testów oraz protokół Firefox DevTools.

Rozbrajająca jest przy tym szczerość autora w kwestii bezpieczeństwa. Kling nie składa dziś żadnych obietnic, a wręcz zachęca badaczy i pasjonatów, by spróbowali Ladybird zhakować i zgłosili znalezione luki, co pomoże wzmocnić nowy silnik. Ze smakiem muszą się na razie obejść użytkownicy Windowsa, bo wersja na ten system ma pojawić się dopiero na późniejszym etapie prac – na razie przeglądarka dostępna jest tylko na MacOS i Linux.

Choć przed zespołem wciąż „góra pracy”, na oficjalnym blogu projektu Ladybird nie kryją radości, że po latach w końcu mogą oddać przeglądarkę w ręce zwykłych użytkowników. Jeśli więc macie pod ręką Maca albo Linuksa i zżera Was ciekawość, jak radzi sobie ten nowy silnik – możecie sprawdzić projekt i pobrać wersję alfa pod tym linkiem.