Prezes UOKiK nałożył ogromną karę na dwóch operatorów. Według urzędu spółki wprowadzały kibiców Lewandowskiego w błąd.

UOKiK twierdzi, że te spółki wprowadzały w błąd kibiców Lewandowskiego

Robert Lewandowski przez lata przyciągał przed telewizory wiernych fanów piłki nożnej. Piłkarz ma na swoim koncie bogaty dorobek w hiszpańskiej lidze LaLiga, gdzie występował w barwach drużyny FC Barcelona. Łącznie wystąpił w 134 meczach, zdobył 83 gole oraz dwa tytuły mistrzowskie.

Polscy fani Roberta Lewandowskiego śledzili jego mecze, nawet jeśli wcześniej nie interesowali się hiszpańską piłką. Aby móc oglądać te spotkania, widzowie wykupywali specjalne pakiety telewizyjne. Wygląda jednak na to, że nie wszyscy operatorzy oferowali je zgodnie z prawem. Sprawie przyjrzał się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a po uzyskaniu dowodów Prezes UOKiK-u zdecydował się na nałożenie na dwóch przedsiębiorców kar sięgających łącznie niemal 2 milionów złotych.

Decyzje urzędu obejmują spółkę Eleven Sports Network i Audioteka Group – operatora Pilot WP (przemianowanego z WP Pilot pod koniec 2022 roku). Według Prezesa UOKiK firmy wprowadzały klientów w błąd co do dostępności do wszystkich meczów LaLigi oraz zespołu FC Barcelona.

Co UOKiK zarzuca Eleven Sports i Audioteka Group?

Jak tłumaczy urząd, mecze LaLiga w sezonach rozgrywek od 2022/23 do 2025/26 transmitowały dwie stacje telewizyjne – było to Eleven Sports oraz Canal+. Zgodnie z zawartą umową nadawcy mogli prezentować pięć meczów z każdej kolejki, posiadając naprzemiennie prawo pierwszego wyboru spotkań. Dla widzów oznaczało to jednak, że w Eleven Sports mecze zespołu FC Barcelona były zwykle pokazywane co drugą kolejkę. Reklamy spółek wprowadzały więc w błąd, sugerując, że na tym kanale można obejrzeć każde spotkanie LaLiga.

źródło: UOKiK

UOKiK wspomina o hasłach prezentowanych w materiałach promocyjnych Eleven Sports, np. Wszyscy na to czekaliśmy! Robert Lewandowski podpisał kontrakt z FC Barceloną! Nowy sezon ligi hiszpańskiej w Eleven Sports już za 24 dni czy Mecze z udziałem Roberta Lewandowskiego w LaLiga Santander już od sierpnia w Eleven Sports. Jak jednak podkreśla urząd, brakowało zastrzeżenia, że konsumenci nie będą mogli oglądać wszystkich meczów.

Z kolei Audioteka Group w WP Pilot (obecnie Pilot WP) w materiałach reklamowych prezentowała slogany, takie jak Lewy w hiszpańskich barwach w WP Pilot! Nie przegap żadnego meczu!, a także Czas na mecze NOWEGO SEZONU LaLigi! Nie przegapcie żadnego meczu. Według UOKiK-u taki dobór słów od razu sugerował, iż wykupując pakiet z kanałami Eleven Sports poprzez serwis WP Pilot można obejrzeć każdy mecz z udziałem Roberta Lewandowskiego. Warto dodać, że UOKiK-owi udało się dotrzeć do licznych skarg niezadowolonych kibiców wobec spółek.

W związku z tym UOKiK nałożył na Eleven Sport Network karę w wysokości 1075000 złotych, natomiast na Audioteka Group – 811000 złotych. Firmy muszą też zamieścić oświadczenie o naruszeniu przepisów i wydanej decyzji na swoich profilach na Facebooku oraz Instagramie.

Decyzje nie są prawomocne, a operatorzy mogą odwołać się do sądu.