Aplikacja Portfel Google zadebiutowała na iPhone’ach. Brzmi naprawdę intrygująco, ale kilka informacji może ostudzić entuzjazm.

Portfel Google od teraz na iOS

Użytkownicy iPhone’ów od dawna mają dostęp do wielu aplikacji Google, takich jak Mapy Google, Dysk Google, Kalendarz Google, Google Keep, Dokumenty Google czy YouTube i YouTube Music. Dostają do dyspozycji zestaw dopracowanego oprogramowania, które – co ciekawe – czasami jest szybciej rozwijane niż na Androidzie. Możliwe, że wynika to z faktu, że Google w przypadku iOS musi konkurować z ekosystemem Apple, więc czasami trzeba włożyć więcej wysiłku.

Mimo odczuwalnej obecności Google na iOS debiut najnowszej aplikacji może być zaskoczeniem. Otóż firma z Mountain View zdecydowała się udostępnić Portfel Google, czyli aplikację dotychczas kojarzoną z Androidem.

Lista opcji jest całkiem bogata, ale zabrakło podstawowej funkcji. Aplikacja Portfel Google na iOS pozwala na:

przechowywanie cyfrowych wersji kart – m.in. karty lojalnościowe, karnety na siłownie, bilety lotnicze i wiele więcej,

zarządzanie kartami płatniczymi, które są przypisane do konta Google,

kontrolowanie zakupów agentów AI dokonywanych w ekosystemie Google – m.in. przeglądanie oraz zarządzanie potwierdzeniami zamówień i paragonami, a także aktualizacje statusu dostawy w jednym miejscu.

Ponadto dane mogę być synchronizowane z Gmailem i innymi aplikacjami Google, co pozwala na dostęp do funkcji śledzenia przesyłek, a także szybkie i wygodne dodawanie kart pokładowych czy zakupionych biletów na koncert.

źródło: Google

Lista ograniczeń jest poważna

Przede wszystkim na ten moment dostępność aplikacji jest ograniczona do USA. Ponadto nie można korzystać z podstawowej funkcji znanej z Androida – Google wyraźnie zaznacza, że płatności zbliżeniowe nie są obecnie obsługiwane w przypadku wersji na iOS. Wynika to z ograniczeń narzucanych przez Apple, w tym mocno restrykcyjnego podejścia do dostępu do modułu NFC.

źródło: Google

Ciekawe, czy w razie ewentualnego debiutu w Europie, ze względu na konieczność spełnienia przez Apple wytycznych narzuconych przez Unię Europejską, dostalibyśmy Portfel Google ze znacznie szerszym zestawem możliwości. Z drugiej strony, czy użytkownicy iPhone’ów w ogóle potrzebują tej aplikacji do podstawowych płatności, skoro mają już usługę Apple. Szczególnie, że z ich perspektywy rozwiązanie Google w tej kwestii może nie wprowadzać nic wartego uwagi.

Znacznie bardziej przydatne wydają się być opcje dostępne już w USA – np. bezpieczne centrum zarządzania zakupami agentów w ramach ekosystemu Google czy zarządzanie kartami powiązanymi z kontem Google.