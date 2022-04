Tańsze słuchawki Samsunga dostają bajer z droższego modelu. Za darmo

Samsung to ma gest. Zamiast zrobić nowy model słuchawek, dodać do niego nową funkcję i wziąć za to pieniądze, wprowadził technologię znaną z droższego modelu do tańszego za pomocą prostej aktualizacji oprogramowania.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 2 z 360 Audio

Różnica pomiędzy Galaxy Buds 2 a modelem Galaxy Buds Pro, jeśli chodzi o cenę, nie jest mała – z pominięciem promocji i w zależności od sklepu, w którym znajdziemy te słuchawki, różnica może sięgać aż ~300-400 złotych. Bez cienia sarkazmu cieszy mnie zatem, że sprzęt za 300 złotych może pochwalić się funkcją, która wcześniej była zarezerwowana dla klientów, gotowych wydać sporo więcej na bezprzewodowe słuchawki.

Kto by pomyślał, że zeszłoroczne słuchawki dostaną aktualizację dodającą funkcję z droższego modelu? (źródło: Samsung)

Czym w ogóle jest rzeczona funkcja 360 Audio? Jest to opcja, która ma zmienić nasze doświadczenia słuchowe za pomocą udawanego efektu sceny „dookoła uszu”. Efekt nadaje pozycję dźwięku, zamieniając się pomiędzy kanałami stereo i współpracując z ruchami głowy. System działa raczej subtelnie, choć nie w każdej sytuacji idealnie. Część osób donosi, że 360 Audio może mieć problem z niektórymi platformami streamingującymi muzykę.

Według serwisu xda-developers, firmware w wersji R177XXU0AVC8 ze wspomnianą funkcją powinien już być dostępny dla słuchawek Galaxy Buds 2. Aktualizacja to na szczęście nie tylko dodatkowy bajer zmieniający doznania – w jej changelogu znajdziemy również informację o poprawieniu jakości połączeń oraz usprawnieniu w obszarze łączności Bluetooth – od teraz słuchawki powinny utrzymywać bardziej stabilne połączenie.

Jeżeli chcecie sprawdzić, czy Wasze słuchawki otrzymały już możliwość aktualizacji, musicie otworzyć aplikację Galaxy Wearable. Następnie w zakładce „ustawienia słuchawek” powinna znajdować się opcja „aktualizacja oprogramowania”. Jeżeli łatka jest gotowa, to pozostało tylko ją pobrać, zainstalować i od dziś chwalić się, że Wasze Galaxy Buds 2 za kilka stówek mają funkcję z o wiele droższego modelu.