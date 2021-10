3 nowe sposoby na podróżowanie bardziej eco-friendly z Mapami Google

Na blogu Google pojawił się wpis przedstawiający garść aktualizacji zmierzających do aplikacji Mapy Google. Wszystkie mają na celu pomóc w pokonywaniu tras od punktu A do B w bardziej przyjazny środowisku sposób.

Eco-friendly routing

Pierwsza nowa funkcja w Mapach Google to eco-friendly routing. Wprowadzi ona do aplikacji nowy sposób wyszukiwania tras. Do tej pory, algorytm wyszukiwał trasy dzięki którym najszybciej dojedziemy do celu. Teraz, w aplikacji pojawi się także trasa, dzięki której możliwie najlepiej zoptymalizujemy zużycie paliwa. Oczywiście jest możliwe, że najszybsza trasa będzie jednocześnie tą najbardziej ekonomiczną.

Google przewiduje, że dzięki tej funkcji będzie można zapobiec emisji ponad miliona ton dwutlenku węgla rocznie. By wybrać między najszybszą i najbardziej oszczędną trasą, wystarczy kilka kliknięć. Jednocześnie, jeśli ktoś nie będzie chciał korzystać z tej opcji, może ją wyłączyć w ustawieniach aplikacji.

Eco-friendly routing jest już dostępne w Stanach Zjednoczonych. Google planuje wprowadzić tę funkcję w Europie w 2022 roku.

Eco-friendly routing pozwoli na wyszukiwanie najbardziej ekonomicznej trasy – źródło: Google

Lite navigation dla rowerzystów

Google zwróciło uwagę na zwiększający się ruch rowerzystów w miastach. Dlatego, przygotowali także coś dla wielbicieli transportu na dwóch kółkach.

Lite navigation to funkcja dzięki której cykliści nie będą musieli używać nawigacji w trybie zakręt-po-zakręcie. Zamiast tego, rowerzysta będzie mógł włączyć nowy, uproszczony tryb, który w czytelny sposób przedstawi wszystkie najważniejsze informacje. Developerzy Google chwalą się, że wystarczy rzut oka by sprawdzić postęp w podróży, jak zmienił się szacowany czas dotarcia na miejsce czy poznać przewyższenia na trasie.

Lite navigation zostanie wdrożone wszędzie tam, gdzie już dostępna jest nawigacja rowerowa. Trafi na urządzenia z Androidem i iOS w nadchodzących miesiącach.

Funkcja Lite Navigation w Google Maps – źródło: Google

Więcej informacji o rowerach i skuterach do wypożyczenia

Google nie zapomina także o popularnej w dużych miastach usłudze wypożyczania pojazdów. Dlatego zamierza rozszerzyć udostępnianie informacji o rowerach i skuterach w ponad 300 miastach na świecie.

W Mapach Google, użytkownik może znaleźć pobliskie przystanki komunikacji miejskiej czy sprawdzić, gdzie znajdują się najbliższe punkty z pojazdami do wypożyczenia. Możliwe jest nawet sprawdzenie, ile jest dostępnych dwuśladów w danym punkcie.

W Polsce funkcja ta działa już od jakiegoś czasu, pokazując dostępne do wypożyczenia rowery czy elektryczne hulajnogi.

Informacje o pojazdach do wypożyczenia dostępne już w ponad 300 miastach na świecie – źródło: Google