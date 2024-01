Starsza wersja aplikacji Biedronka wkrótce przestanie działać. Co dalej?

Korzystasz z poprzedniej wersji aplikacji Biedronka? Koniecznie pospiesz się z aktualizacją. Firma ogłosiła bardzo ważną zmianę.

Starsza wersja wkrótce przestanie działać

Ostatnio użytkownicy aplikacji Biedronka niekoniecznie byli z niej zadowoleni. Nowa wersja, która trafiła już do sklepów z aplikacjami, spotkała się z niemałą liczbą negatywnych opinii. Ponadto pojawiły się problemy z samym działaniem aplikacji. Nie był to dobry okres.

Co więcej, użytkownicy, którzy wciąż korzystają z poprzedniej wersji, muszą przygotować się na większe zmiany. Otóż Biedronka zamierza porzucić dalsze wspieranie starszej wersji aplikacji i konieczne będzie przejście na najnowsze wydanie. To jak najbardziej zrozumiałe, bowiem po prostu koszt utrzymania jednocześnie dwóch wersji aplikacji przy życiu jest większy.

Firma oficjalnie ogłosiła, że starsza wersja aplikacji będzie działać jedynie do najbliższego poniedziałku, 29 stycznia 2024 roku. Pozostało więc niewiele czasu, aby przystosować się do planowanych zmian i odświeżonej aplikacji Biedronka. Im wcześniej to zrobimy, tym lepiej. W związku z tym, zaleca się możliwie jak najszybsze pobranie aktualizacji i przejście na nową wersję.

Nowa wersja aplikacji Biedronka jest już dostępna

Aplikacja w nowej wersji jest już dostępna do pobrania dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. Wśród ciekawszych nowości dostajemy chociażby funkcję o nazwie „Lista Zakupów”, której zadaniem jest podpowiadanie popularnych produktów.

Dzięki funkcji Lista zakupów zniknie konieczność zapisywania niezbędnych produktów na kartce, czy też korzystania z innych narzędzi. Teraz klienci mogą sporządzić listę bezpośrednio w aplikacji Biedronka. Inną ważną nowością jest zastosowanie trybu ciemnego, który zwiększy komfort korzystania z aplikacji, jeśli dany użytkownik preferuje właśnie takie ustawienie ekranu. Nowa wersja aplikacji jest też dostępna dla wszystkich urządzeń Huawei – nie tylko tych z wbudowanym systemem Android. Ewa Piechota, menedżerka ds. produktu z sekcji aplikacji w sieci Biedronka

Najnowszą wersję aplikacji Biedronka znajdziesz w Google Play (smartfony z Androidem), App Store (iPhone’y) i AppGallery (wybrane smartfony Huawei). Użytkownicy, którzy mieli już zainstalowana aplikację, powinni tylko kliknąć na przycisk służący do pobrania i zainstalowania aktualizacji.