Teraz w Kauflandzie zeskanujesz swoje zakupy smartfonem

Usługa K-Scan nie jest nowością w Kauflandzie, gdyż klienci mogą z niej korzystać w wybranych sklepach już od dłuższego czasu, lecz teraz niemiecka sieć sklepów postanowiła pójść o krok dalej i umożliwiła korzystanie z niej za pomocą własnego smartfona.

Kaufland rozwija usługę K-Scan

K-Scan to usługa, która umożliwia własnoręczne skanowanie produktów przed włożeniem ich do koszyka – wprowadzono ją do pierwszych sklepów jesienią 2022 roku, a marcu 2023 roku do kolejnych kilkudziesięciu. Do tej pory wymagane jednak było wzięcie do ręki specjalnych skanerów znajdujących się przed wejściem na halę sprzedaży, aby z niej korzystać. To się właśnie zmieniło.

Kaufland poinformował bowiem, że od teraz z usługi K-Scan można skorzystać również bez potrzeby pobierania mobilnego skanera, znajdującego się przed wejściem na halę sprzedaży – od teraz można do tego wykorzystać także własny smartfon. Wymagane jednak jest posiadanie na swoim urządzeniu aplikacji sklepu i bycie zarejestrowanym uczestnikiem programu lojalnościowego Kaufland Card.

Aby korzystać ze skanera w smartfonie, po uruchomieniu aplikacji należy w menu znaleźć pozycję K-SCAN, potwierdzić warunki użytkowania i wybrać sklep oraz zezwolić na korzystanie z aparatu. Następnie wystarczy skanować produkty podczas zakupów, a na koniec zapłacić za nie przy kasie samoobsługowej, skanując wygenerowany wcześniej kod QR. Nie trzeba wykładać produktów na kasę.

Aplikację Kaufland można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play (na Androida) i Apple App Store (na iOS) oraz Huawei AppGallery.

W których sklepach Kaufland dostępna jest usługa K-Scan?

Aktualnie usługa K-Scan, pozwalająca skanować zakupy za pomocą skanera lub smartfona, dostępna jest w 35 sklepach w całej Polsce:

Cieszyn – ul. Liburnia 28

Chorzów ul. 3-go Maja 185 ul. Kościuszki 9

Katowice ul. Brynowska 6 ul. Chorzowska 107

Kraków os. Kombatantów 16a ul. Bratysławska 4 ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 14 ul. Norymberska 1 ul. Wielicka 259

Łódź ul. Kilińskiego 296 ul. Puszkina 50 ul. Walerego Wróblewskiego 68 ul. Zgierska 104a

Oleśnica – ul. Wspólna 1

Piaseczno – ul. Okulickiego 10

Poznań Aleje Solidarności 42 ul. Opieńskiego 1

Siemianowice Śląskie – ul. Jana Kapicy 10a

Skawina – ul. Krakowska 12

Tarnowskie Góry – ul. Zagórska 187

Warszawa Bemowo – ul. Batalionów Chłopskich 73

Warszawa Białołęka – ul. Józefa Mehoffera 84

Warszawa Fort Wola – ul. Połczyńska 4

Warszawa Gocław – ul. gen. Fieldorfa 41

Warszawa Korkowa – ul. Korkowa 165a

Warszawa Piastów – ul. Warszawska 1

Warszawa Stalowa – ul. Stalowa 60/64

Wrocław ul. Bardzka 1a ul. Długa 37/47 ul. Jana Długosza 74 ul. Legnicka 62a

Ząbki – ul. Powstańców 7

Zielona Góra ul. Energetyków 2a ul. Lwowska 2



źródło: Kaufland

Na koniec warto przypomnieć, że niedawno podobne rozwiązanie wprowadził również Auchan – w tej sieci sklepów nazywa się ono Scan&Go i też pozwala skanować wybrane produkty smartfonem. Wcześniej natomiast zrobiła to IKEA.