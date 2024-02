Nie musisz wychodzić z domu. Biedronka otwiera e-sklep spożywczy

Do tej pory sieć sklepów Biedronka dysponowała sklepem online, ale w jego asortymencie nie znajdowały się produkty spożywcze. Teraz firma uruchamia e-sklep, w którym zrobimy zakupy także z tej kategorii.

Biedronka w sieci

Właściciel sieci sklepów Biedronka zdaje sobie sprawę z ogromnego potencjału, jaki niesie ze sobą handel internetowy. Do tej pory kupowanie produktów bezpośrednio ze sklepu online ograniczał się do rzeczy przydatnych w domu, ale nie nadających się do jedzenia ;) Biedronka Home ma po prostu taki profil działania.

W międzyczasie, w wybranych miastach, można było zamawiać produkty spożywcze z Biedronki z dowozem do domu, ale za pośrednictwem apki Glovo. Teraz hasło „Codziennie niskie ceny” ma towarzyszyć także nowemu e-sklepowi spożywczemu, który rusza na stronie zakupy.biedronka.pl.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu, możliwe było rozszerzenie działań i uruchomienie osobnego serwisu, niezależnego od aplikacji mobilnej Glovo, choć wciąż we współpracy z platformą. Usługi szybkiej dostawy możliwe są także dzięki partnerstwie z usługą Biek.

W ofercie sklepu jest 4 tysiące produktów – nie tylko spożywczych, ale też chemia domowa, artykuły dla dzieci i zwierząt, a także produkty drogeryjne. Zakupów można dokonywać bez logowania jako gość sklepu, ale korzystniej zalogować się własną kartą Moja Biedronka, dzięki czemu zobaczymy specjalne oferty dla klubowiczów. Paczki z zakupami trafią wprost pod nasze drzwi.

Jakie są ceny za dostawy?

Na razie dokonywanie zakupów online w ramach nowego sklepu będzie możliwe tylko w Warszawie, na terenie większości dzielnic miasta. Dostępność dostawy sprawdzimy wpisując kod pocztowy na stronie zakupy.biedronka.pl. Z czasem będzie ona się zwiększać. Dostawy będą realizowane w godzinach 8.00-22.00.

Minimalna wartość dostawy wynosi 249 złotych. Jaki jest jej koszt? Będzie to zależeć od wartości zakupów i czasu planowanego dostarczenia. Dostawa tego samego dnia zawsze będzie kosztowała 19,99 złotych. Jednak dowiezienie koszyka następnego dnia będzie tańsze, w tym nawet darmowe. Biedronka ustaliła następujące widełki cenowe na dostawę „na drugi dzień”:

14,99 złotych za dostawę zakupów o wartości 249-349,99 złotych,

4,99 złotych za dostawę zakupów o wartości 350-499,99 złotych,

0 złotych za dostawę zakupów o wartości przekraczających 500 złotych.

Dostawę zakupów można zaplanować nawet na 4 dni po złożeniu zamówienia.

Za e-zakupy w​ Biedronce zapłacimy klasycznymi metodami dokonywania płatności online: kartami VISA, Mastercard, Maestro, a także BLIK, PayU, GPay, ApplePay oraz Szybkim Przelewem.