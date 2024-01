Cyberprzestępcy zatrzymani przez policję. Ukradli ponad 2,5 miliona złotych

Wiadomości phishingowe to jedna z najczęściej wykorzystywanych przez cyberprzestępców metod oszustwa. Rzekoma dopłata do paczki, a może nieuregulowany rachunek za prąd? W ten sposób przestępcy ukradli ponad 2,5 miliona złotych. Na szczęście są już w rękach policji.

W jaki sposób oszukano ponad 800 osób?

Metoda działania przestępców oparta na wiadomościach pishingowych jest prosta i powszechnie znana. W końcu oszustwa „na dopłatę do paczki”, „na inPost” a nawet „na NPB” to niestety nic nowego. Sprawcy, o których mowa, masowo wysyłali SMS-y informujące o rzekomej konieczności dopłaty do przesyłki lub rachunku za prąd. Wiadomości te zawierały linki, które przekierowywały ofiary na fałszywe strony internetowe imitujące bankowość elektroniczną.

Gdy pokrzywdzeni wpisywali swoje dane na podrobionej stronie, oszuści zmieniali ustawienia „zaufanego urządzenia” w bankowości elektronicznej. Dzięki temu uzyskiwali dostęp do kont bankowych ofiar, skąd dokonywali kradzieży pieniędzy i zaciągali kredyty. W wyniku tego procederu ponad 800 osób straciło łącznie ponad 2,5 miliona złotych.

Cyberprzestępcy w rękach policji

W dniach od 8 do 10 stycznia 2024 roku, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działając w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi i koordynowanego przez Departament do spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej, przeprowadzili operację na terenie 10 województw. W jej wyniku zatrzymano 21 osób, które były członkami zorganizowanej grupy przestępczej o zasięgu międzynarodowym. Wśród nich znaleźli się również obywatele Ukrainy i Białorusi.

W działania zaangażowanych było 90 funkcjonariuszy CBZC. W trakcie przeszukań, które objęły 23 lokale mieszkalne, domy oraz posesje, odkryto i zabezpieczono ponad 300 dowodów rzeczowych. Wśród nich znajdowały się umowy bankowe, karty bankomatowe, a także bogaty zestaw sprzętu elektronicznego, w tym smartfony, komputery i różnego rodzaju nośniki danych. Ponadto zabezpieczono dużą sumę pieniędzy, zarówno w złotówkach, jak i w obcych walutach.

Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Łodzi przedstawili podejrzanym w sumie 161 zarzutów. Obejmują one uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonywanie kradzieży poprzez włamania do rachunków bankowych, popełnianie oszustw komputerowych, a także pranie brudnych pieniędzy uzyskanych z działalności przestępczej. CBZC informuje, że pięć osób zostało tymczasowo umieszczonych w areszcie.