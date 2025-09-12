Magda Gessler twarzą nowej rewolucji. Tym razem nie w kuchni

Magda Gessler wystartowała z nową rewolucją. I to w zupełnie innej dziedzinie niż gotowanie. W tle sztuczna inteligencja i „galaktyczne” smartfony.

Takiej rewolucji jeszcze nie było – tym razem Magda Gessler nie rzuci talerzami

Magda Gessler to jedna z najbardziej znanych postaci w polskiej telewizji rozrywkowej. Dotychczas była kojarzona przede wszystkim z własnymi restauracjami, a także tymi, które próbowała ratować w ramach programu „Kuchenne rewolucje”, czy zmaganiami w „MasterChef Polska”. Teraz do tego grona dołączą smartfony – i to nie byle jakie.

Samsung wystartował z nową kampanią, w której główną rolę gra właśnie Magda Gessler, od teraz zwana też „Magdą od Galaxy”. Ikona polskiej telewizji i gastronomii w najnowszym filmie przedstawia funkcje sztucznej inteligencji oraz możliwości jej zastosowania w codziennych wyzwaniach na urządzeniach Samsung Galaxy.

„Magda od Galaxy” pomaga m.in. mężczyźnie w autobusie, przedstawiając mu funkcję „Zakreśl kółkiem, aby wyszukać” (ang. Circle to Search), którą Samsung wdrożył wraz z serią Galaxy S24. Zachęca też do korzystania z Google Gemini do poszukiwania trendów czy z asystenta głosowego Gemini Live, który podpowiada przepis na kolację w oparciu o posiadane składniki.

Magda Gessler twarzą kampanii Samsung Galaxy AI

Głównym celem kampanii jest pokazanie obecnym i przyszłym użytkownikom potencjału smartfonów ze sztuczną inteligencją. Co więcej, reklama wprost pokazuje, że AI może pomóc każdemu dorosłemu człowiekowi i ułatwić jego codzienność. Samsung zaznacza, że wystarczy jedno kliknięcie w smartfonach Galaxy, aby uruchomić asystenta AI Gemini Live, który głosowo wesprze i przekaże wskazówki w dowolnej chwili.

Kampania obejmuje zarówno reklamy cyfrowe, wyświetlane na ekranach w przestrzeni publicznej DOOH (ang. Digital Out-of-Home Advertising), jak i OOH (ang. Out-of-Home Advertising), a więc umieszczone w formie plakatów na billboardach czy przystankach. Poza tym na reklamy z pewnością natkniecie się w sieci.

Jak wspomina południowokoreański producent smartfonów Galaxy, za stworzenie koncepcji odpowiada agencja VML. Z kolei produkcja i materiały fotograficzne zrealizował dom produkcyjny Papaya Films.