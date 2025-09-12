Darmowe Wi-Fi w samolocie. Znana linia wyprzedza konkurencję

Jedna z linii lotniczych udostępniła darmowe Wi-Fi w swoich samolotach. Wkrótce również Wy będziecie mogli korzystać z bezpłatnego internetu na pokładzie statków powietrznych tego przedsiębiorstwa.

Darmowe Wi-Fi w samolocie europejskiego przewoźnika

Internet bezprzewodowy w samolotach jest już praktycznie standardem. Do grona linii lotniczych, oferujących Wi-Fi, wkrótce ma dołączyć również LOT, o czym wspominaliśmy w lipcu 2025 roku. Warto mieć jednak świadomość, że większość przewoźników nie daje pasażerom dostępu do sieci za darmo.

Sytuacja jednak właśnie się zmieniła, bo europejska linia lotnicza Air France rozpoczęła wdrażanie usługi dostępu do szybkiego internetu bezprzewodowego z wykorzystaniem Starlinków. Zaznaczę, że internet Starlink zdobywa coraz większą popularność w Polsce, a średnia prędkość pobierania wzrosła dwukrotnie w ciągu ostatniego roku.

Darmowe Wi-Fi w samolocie stało się oficjalnie dostępne w pięciu maszynach, jednak Air France już teraz wspomina, że ma zamiar rozszerzyć tę usługę. Obecnie bezpłatny dostęp do sieci oferowany jest w dwóch Embraerach E190, dwóch Airbusach A220 i jednym dodatkowym samolocie (linie nie zdradzają, co to za maszyna).

Do końca 2026 roku ten nowy standard ma zagościć w całej flocie tego przewoźnika i podczas wszystkich połączeń realizowanych za pośrednictwem Air France. Skorzystają na tym również Polacy.

Airbus A350 Embraer E190 (źródło: Air France)

Darmowy internet w samolocie także dla Polaków

Air France obecnie wyposaża samolot Airbus A350 w technologię korzystającą ze Starlinków. Jak zaznacza przewoźnik – ma być to pierwsza maszyna długodystansowa, oferująca usługę bezpłatnego Wi-Fi. Jeszcze w 2025 roku francuskie linie lotnicze planują zaopatrzyć około 30% swojej floty w szybki internet dla pasażerów, natomiast w 2026 roku bezprzewodowa sieć stanie się dostępna we wszystkich maszynach.

Darmowe Wi-Fi w samolocie będzie też dostępne dla pasażerów z Polski. Z bezpłatnego internetu skorzystacie od października 2025 roku podczas wybranych połączeń Air France relacji Warszawa-Paryż oraz Kraków-Paryż.

Zaznaczę, że korzystanie z sieci w samolotach Air France wymaga uczestnictwa w programie lojalnościowym i zalogowania się do osobistego konta. Rejestracja jest bezpłatna.