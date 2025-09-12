Nowy, duży tablet w Polsce. Tak zaoszczędzisz blisko 250 złotych

Po kilku miesiącach od globalnej premiery na polskim rynku debiutuje wreszcie tablet Honor Pad 10. To stosunkowo niedrogi sprzęt, wyposażony w nieprzeciętnie duży ekran i niezły procesor. Może też pochwalić się wytrzymałą, a przy tym lekką konstrukcją.

Na polskim rynku debiutuje Honor Pad 10 – premiera dużego tabletu za nieduże pieniądze

Tablet Honor Pad 10 został zaprezentowany w maju 2025 roku. Trochę zajęła mu więc podróż do Polski, ale w końcu – idealnie na zakończenie lata – model ten trafia do sprzedaży w naszym kraju.

To świetna wiadomość, ponieważ Honor Pad 10 zapowiada się na naprawdę dobry, a przy tym całkiem tani tablet. Ma duży, bo 12,1-calowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości (2560×1600 pikseli), częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 500 nitów.

W środku drzemie przyzwoity, średniopółkowy procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, któremu towarzystwa dotrzymuje 8 GB RAM. Jest też 256 GB pamięci masowej, a do tego akumulator o pojemności 10100 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie z mocą 35 W. Za łączność odpowiadają moduły Bluetooth 5.3 oraz Wi-Fi 6. Niestety nie ma co liczyć na łączność komórkową.

Honor Pad 10 (fot. Honor)

Zestaw 6 głośników z Hi-Res Audio, aparaty 8 Mpix z przodu i z tyłu oraz system Android 15 z nakładką MagicOS 9.0 – to uzupełnienie jego specyfikacji. Dodam jeszcze, że wymiary tabletu to 277,07×179,28×6,29 mm, a waga wynosi 515 gramów. Pomimo lekkości metalowa konstrukcja unibody ma być wyjątkowo wytrzymała, dzięki nowatorskiemu procesowi gięcia pod kątem 270 stopni.

Promocja na start. Jak zaoszczędzić blisko 250 złotych przy zakupie tabletu Honor Pad 10?

Polską cenę tabletu Honor Pad 10 poznaliśmy już przy okazji premiery smartfona Honor Magic V5. Tak jak wtedy zapowiadano, wynosi ona 1499 złotych. Urządzenie znajdziesz w sklepie Honor Store, gdzie możesz też skorzystać ze specjalnej oferty.

Po pierwsze: jeśli zapiszesz się do newslettera, to otrzymasz kod, dzięki któremu zyskasz 50 złotych rabatu, więc za swoje zamówienie zapłacisz jedynie 1449 złotych. Dodatkowo możesz jeszcze w prezencie otrzymać rysik Honor Choice Tablet Pencil zupełnie za darmo. Normalnie jego cena wynosi 199 złotych.

Honor Pad 10 (fot. Honor)

Zatem, jeśli i tak w Twoich planach było dokupienie rysika, to korzystając z obu tych ofert, możesz łącznie zaoszczędzić blisko 250 złotych! Wystarczy, że zakupu dokonasz między 15 a 29 września 2025 roku.