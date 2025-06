Google Gemini wzbogaciło się o nowy model. Jego zaletą jest cena

Do rodziny modeli Gemini 2.5 dołącza 2.5 Flash-Lite, który – jak zapewnia Google – charakteryzuje się niesamowitą wydajnością.

Gemini 2.5 Flash-Lite nowym członkiem rodziny

Przyszłość Gemini, a także różnych produktów z Mountain View, zapowiada się całkiem interesująco. Warto przypomnieć, że Gemini trafi na smartwatche, a także w Android Automotive pojawią się nowe funkcje AI. Co więcej, poznaliśmy spore możliwości modeli z rodziny Gemini 2.5.

Wspomniana rodzina 2.5, która składa się z modeli 2.5 Flash czy 2.5 Pro, poszerzyła się o kolejnego członka. Nowy model, nazwany Gemini 2.5 Flash-Lite, ma charakteryzować się najwyższą efektywnością ekonomiczną i największą szybkością działania spośród wszystkich modeli należących do rodziny 2.5.

Google chwali się, że model 2.5 Flash-Lite względem 2.0 Flash-Lite doczekał się usprawnień w kodowaniu, matematyce, nauce, rozumowaniu i multimodalnych testach porównawczych. Ma świetnie radzić sobie w zadaniach, które związane są z tłumaczeniem i klasyfikacją danych, ale na tym jego możliwości się nie kończą. Model ma sprawdzić się tam, gdzie trzeba sprawnie przetworzyć dużą ilość danych, a następnie możliwie tanio i szybko otrzymać wynik.

Należy zwrócić uwagę na ceny. Otóż 2.5 Flash-Lite to wydatek 0,10 dolarów za milion tokenów wejściowych i 0,40 dolarów za milion tokenów wyjściowych. Oznacza to, że jest odczuwalnie tańszy od pozostałych modeli i to właśnie cena ma być jedną z głównych zalet.

Nikogo chyba nie zaskoczy, że w bechmarkach nowy model wypada gorzej od droższych 2.5 Flash i 2.5 Pro. Przykładowo w naukowym benchmarku GPQA Diamond osiągnął 64,6% (66,7% z trybem Thinking), model 2.5 Flash zdobył 78,3% (82,8% z trybem Thinking), natomiast 2.5 Pro wykręcił 86,4%. Matematyczny benchmark AIME 2025 okazał się jeszcze większym wyzwaniem dla Gemini 2.5 Flash-Lite – 49,8% (63,1% z trybem Thinking). W tym samym benchmarku model 2.5 Flash zdobył 61,6% i 72%, a 2.5 Pro osiągnął 88%.

Nowy model jest powoli udostępniany

Jak podaje Google, poglądowa wersja Gemini 2.5 Flash-Lite jest już dostępna w Google AI Studio i Vertex AI. Co więcej, niestandardowe warianty 2.5 Flash-Lite i Flash trafiły do wyszukiwarki.

Wypada jeszcze wspomnieć, że modele 2.5 Flash i 2.5 Pro wprowadzone są w aplikacji Gemini dla wszystkich użytkowników.